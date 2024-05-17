Не спасают даже высокие зарплаты. В Омской области не хватает более 1500 медиков

Больше всего работников требуется именно в больницы города Омска — 1105 человек. Из них 546 — это врачи и 559 — специалисты со средним медобразованием. В районные медицинские учреждения ищут 408 сотрудников: 193 врача и 215 средних медработников. В каких конкретно учреждениях наблюдается наибольший дефицит медработников, в минздраве предпочли не уточнять.