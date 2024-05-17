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Не спасают даже высокие зарплаты. В Омской области не хватает более 1500 медиков

17 мая 2024, 07:46
Фото: Изображение Midjourney
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В больницах Омской области не хватает более 1500 медработников

В одном из медучреждений — омском «Детском санатории №1» — вакантной оказалась должность главного врача.

Город55 узнал, сколько врачей и средних медицинских работников требуется в больницы Омской области. Как сообщили в омском минздраве, в госучреждениях здравоохранения региона в настоящий момент вакантными остаются 1513 рабочих мест.

Больше всего работников требуется именно в больницы города Омска — 1105 человек. Из них 546 — это врачи и 559 — специалисты со средним медобразованием. В районные медицинские учреждения ищут 408 сотрудников: 193 врача и 215 средних медработников. В каких конкретно учреждениях наблюдается наибольший дефицит медработников, в минздраве предпочли не уточнять.

Фото: Город55

В «Детском санатории №1», расположенном на улице Стальского в Ленинском округе, сейчас нет даже главного врача. На эту вакантную должность продолжают подбирать кандидатов.

«Вопросы укомплектования учреждений заместителями главных врачей относятся к компетенции главных врачей и принимаются по согласованию с министерством», — уточнил первый замминистра здравоохранения Омской области Андрей Сухарев.

На сайте «Работа России», например, опубликованы вакансии заместителей главврачей в Тевризскую, Нижнеомскую, Колосовскую и Кормиловскую ЦРБ. Зарплаты таких специалистов чаще всего начинаются от 80 тысяч рублей, но даже это не помогает привлечь работников в районы.

Вакансия заместителя главного врачаВакансия заместителя главного врача
Вакансия заместителя главного врача
Фото: Скриншот сайта «Работа России»

Решить эту проблему минздрав пытается самыми разными методами. Медикам продолжают оказывать соцподдержку. А с 1 сентября 2024 года, кстати, в Омской области появится кластер среднего профессионального образования на базе медколледжа.

Фото: Город55

Напомним, что в прошлом году больницы Омской области покинули 377 врачей и 690 работников среднего звена. Они ушли на пенсию, перебрались в другие регионы либо сменили работу в государственном секторе здравоохранения на частный.

На заслуженный отдых и за лучшими условиями. Из омских больниц уволилось 377 врачей
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#Юлия Истомина#Эксклюзивы#Общество#Омск#Омская область#Минздрав#Медицина#Врачи#Новости#Больницы#Медики#Вакансии#Дефицит кадров
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