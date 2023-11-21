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Ушел и не вернулся. В Омске ищут 85-летнего бесследно пропавшего пенсионера

21 ноября 2023, 09:47
Фото: Midjourney
Иллюстрация

В Омске ищут 85-летнего мужчину, который ушел из дома и не вернулся

Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Омской области.

На станице сообщества была опубликовала запись с фотографией и описанием внешности пропавшего.

Известно, что пенсионер ушел из дома в деревне Новоалександровка 20 ноября, с тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы, по которым можно узнать мужчину: рост 168 см, нормальное телосложение, седые волосы и светло-карие глаза. В день пропажи был одет в серую куртку, черные штаны и черные ботинки, также с собой имел темную сумку.

Поисковый отряд просит омичей сообщать любую информацию о пропавшем по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.

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