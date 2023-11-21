Ушел и не вернулся. В Омске ищут 85-летнего бесследно пропавшего пенсионера

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
На станице сообщества была опубликовала запись с фотографией и описанием внешности пропавшего.
Известно, что пенсионер ушел из дома в деревне Новоалександровка 20 ноября, с тех пор его местонахождение неизвестно.
Приметы, по которым можно узнать мужчину: рост 168 см, нормальное телосложение, седые волосы и светло-карие глаза. В день пропажи был одет в серую куртку, черные штаны и черные ботинки, также с собой имел темную сумку.
Поисковый отряд просит омичей сообщать любую информацию о пропавшем по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.