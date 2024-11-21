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Пропал омич

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2024
В Омске разыскивают мужчину, пропавшего больше месяца назад
О местонахождении 49-летнего омича ничего неизвестно с 10 октября.
21 ноября, 13:00
Местонахождение неизвестно. В Омской области пятый год ищут 50-летнего мужчину
Сотрудники регионального УМВД продолжают искать 50-летнего жителя Омского района, который ушел с территории строительной площадки и пропал.
3 августа, 09:46
Затопленные рестораны, пропажа подростка и штраф из-за самоката. Омск сегодня
12 июля, 13:58
Добрался до дома. В Омске из детского сада самостоятельно ушел 5-летний мальчик
1 апреля, 09:51
Местонахождение неизвестно. В омских Нефтяниках пропал 34-летний мужчина
Омич вышел из дома на проспекте Мира 20 марта, с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.
28 марта, 09:05
Не выходит на связь. В Омске ищут мужчину, пропавшего больше месяца назад
10 февраля омич вышел из больницы в Ленинском округе, с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.
16 марта, 09:40
Искали четыре дня. В Омске нашли исчезнувшего молодого человека на белой иномарке
Поисковики рассказали, что омич жив, но не дают подробностей по поводу того, где находился все это время пропавший.
15 марта, 06:53
2023
Местонахождение неизвестно. В Омске ищут немого 40-летнего мужчину
Омич пропал 6 декабря, с тех пор никакой информации о нем нет.
8 декабря 2023, 11:53
В тяжелом состоянии. Пропавшего две недели назад омича нашли на улице с обморожением
Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
28 ноября 2023, 08:38
Ушел на рыбалку и не вернулся. В Омской области ищут бесследно пропавшего мужчину
Сообщение о поисках появилось в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети.
10 ноября 2023, 11:10
Будет проверка. В Омске из детского сада ушли два 6-летних мальчика
30 октября 2023, 08:44
Исчезающие люди, голодающие дети и новогодняя атмосфера. Омск сегодня
18 октября 2023, 13:57
Ушел и не вернулся. В Омской области ищут подростка, который вышел из дома и пропал
Информацию о начале поисковых мероприятий опубликовал ПСО «Доброспас-Омск» в официальном сообществе в соцсети.
21 сентября 2023, 11:42

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