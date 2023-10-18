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Превышены показатели загрязнения. В Омской области ввели режим «черного неба»

18 октября 2023, 02:27
Фото: 1MI
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В Омской области ввели режим неблагоприятных метеоусловий

Концентрация твердых микрочастиц в 1,7 раз превышает рекомендуемые значения ВОЗ.

В Омской области ввели режим неблагоприятных метеоусловий. Пока что он будет действовать до 11 часов утра 18 октября.

«На территории города Омска и Омской области наблюдаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», — сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

Согласно данным сервиса по анализу качества воздуха IQAir, концентрация твердых микрочастиц составляет 8,7 мкг/м³, что в 1,7 раза выше рекомендуемого Всемирной организацией здравоохранения среднегодового значения качества воздуха.

Фото: IQAir

Омичи жалуются на качество воздуха городе в социальных сетях. После объявления режима НМУ, комментарии пользователей появились в паблике «Дыши! Омск».

«На Дианова гарь», — сообщил омич Максим Андриевский.
«После этого жутко вонючего лета пришлось покупать воздухоочиститель», — рассказала Дарья Зеленская.

Напомним, что летом режим НМУ вводили регулярно, иногда он действовал по несколько дней подряд. При этом в региональном минприроды назвали выбросы в Омске неприятными, но безопасными.

Министр экологии Илья Лобов назвал омские выбросы неприятными, но безопасными
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#Экология#Погода#Омск#Омская область#Режим нму#Черное небо#Нму#Евгений Игишев
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