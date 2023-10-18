Превышены показатели загрязнения. В Омской области ввели режим «черного неба»

Posted Сегодня, 02:27
Published Сегодня, 02:27
Modified Сегодня, 02:29
Updated Сегодня, 02:29
В Омской области ввели режим неблагоприятных метеоусловий. Пока что он будет действовать до 11 часов утра 18 октября.
«На территории города Омска и Омской области наблюдаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», — сообщили в Обь-Иртышском УГМС.
Согласно данным сервиса по анализу качества воздуха IQAir, концентрация твердых микрочастиц составляет 8,7 мкг/м³, что в 1,7 раза выше рекомендуемого Всемирной организацией здравоохранения среднегодового значения качества воздуха.
Омичи жалуются на качество воздуха городе в социальных сетях. После объявления режима НМУ, комментарии пользователей появились в паблике «Дыши! Омск».
«На Дианова гарь», — сообщил омич Максим Андриевский.
«После этого жутко вонючего лета пришлось покупать воздухоочиститель», — рассказала Дарья Зеленская.
Напомним, что летом режим НМУ вводили регулярно, иногда он действовал по несколько дней подряд. При этом в региональном минприроды назвали выбросы в Омске неприятными, но безопасными.