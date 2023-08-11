Министр экологии Илья Лобов назвал омские выбросы неприятными, но безопасными

Этот комментарий задал тон всей беседе. Ее участники обвиняют министра в некомпетентности, пишут о формальной реакции ведомства на выбросы и на жалобы горожан. Звучат и адресованные Лобову предложения уволиться. В ответ на это звучат только сообщения от лица министерства о том, что предприятия в период НМУ «работали в штатном режиме, нарушений или аварий на производстве не было», «ведется круглосуточный мониторинг».