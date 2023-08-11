Министр экологии Илья Лобов назвал омские выбросы неприятными, но безопасными

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
Modified Сегодня, 08:50
Updated Сегодня, 08:50
Глава министерства природных ресурсов и экологии Омской области Илья Лобов прокомментировал в своем телеграм-канале последние новости о превышении предельно допустимой концентрации хлорида водорода в двух округах Омска. По мнению чиновника, ничего страшного не происходит, а журналисты, которые пишут о выбросах, все преувеличивают.
— На территории Октябрьского и Советского округов были выявлены превышения ПДК хлорида водорода 2,1 раза и 2,7 соответственно, — пишет Лобов. — Это неприятный факт. СМИ подхватили информацию об ужасном воздействии отравляющего вещества и вызвали панику среди горожан.
Далее министр уточняет, что «высоким уровнем загрязнения» считается как минимум 5-кратное превышение ПДК. Менее существенные превышения, подобные нынешнему, происходят по нескольку раз в год, вообще ПДК — это «технический термин, который отражает надзорные нормы, а не прямую опасность для жизни».
— Хлороводород вызывает раздражение слизистых в концентрации в районе 100 мг/м3 — то есть при 20-кратном превышении ПДК в промышленной зоне, или 500-кратной в жилой зоне, — пишет Лобов. — 2-х кратное превышение — повод снизить интенсивность технологических процессов, но отнюдь не бежать за противогазом. Ужасы же, которые описали в ряде СМИ, наступают, в случае если концентрация вещества в воздухе достигает 6000 мг/м3., то есть при 30-тысячекратном! превышении.
Подписчиков министра это не убедило, если судить по появившимся под постом комментариям. Уже в самом первом приведена цитата из энциклопедической статьи о ПДК.
— Под ПДК понимается такая максимальная концентрация химических элементов и их соединений в окружающей среде, — говорится в статье, — которая при повседневном влиянии в течение длительного времени на организм человека не вызывает патологических изменений или заболеваний, устанавливаемых современными методами исследований, в любые сроки жизни настоящего и последующего поколений.
Этот комментарий задал тон всей беседе. Ее участники обвиняют министра в некомпетентности, пишут о формальной реакции ведомства на выбросы и на жалобы горожан. Звучат и адресованные Лобову предложения уволиться. В ответ на это звучат только сообщения от лица министерства о том, что предприятия в период НМУ «работали в штатном режиме, нарушений или аварий на производстве не было», «ведется круглосуточный мониторинг».
Пост Лобова появился вчера, 10 августа. Более свежих публикаций в телеграм-канале пока нет. Сегодня, 11-го числа, на ту же тему высказался Роспотребнадзор, причем он фактически поддержал позицию министра.
— Скопление хлорида водорода, выявленное в двух округах Омска, не повлияло на общий фон атмосферного воздуха, — сообщает ведомство. — В настоящее время превышений ПДК хлорида водорода не зафиксировано.
Стоит отметить, что о сути понятия «предельно допустимая концентрация» Роспотребнадзор высказываться не стал.
Напомним: в Омске уже больше двух недель наблюдается режим НМУ («неблагоприятных погодных условий»). Это означает, что вредные вещества, находящиеся в воздухе, не рассеиваются, и омичи задыхаются от вони. Социальные сети наполнены жалобами горожан на ужасный запах и плохое самочувствие.