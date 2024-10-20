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Черное небо

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2024
Городская застройка, скачки цен и «черное небо». Главные темы недели
20 октября, 10:17
Перешагнули ПДК в разы. В Омске обнаружили превышение концентраций опасных веществ
30 августа, 11:15
Ночь вредных примесей. В Омске вновь объявили режим «черного неба»
27 августа, 14:41
Опасно дышать. В Омске объявили режим «черного» неба
8 августа, 02:48
Возвращение «черного неба», закрытие моста и нарушения на ЕГЭ. Омск сегодня
9 июля, 14:10
Примеси веществ. В минувшую ночь в Омске объявили режим НМУ
Погода способствовала возможному повышению концентрации вредных веществ в воздухе.
16 июня, 03:49
«Вонь тошнотная». В Омске второй день подряд объявляют режим «черного неба»
15 июня, 03:14
Режим черного неба, экстремальное похолодание и филиал зарубежного вуза. Омск сегодня
31 мая, 14:06
Как в газовой камере. Омичи массово жалуются на химическую вонь и запах гари
24 февраля, 12:47
Ядовитый воздух. В Омске продлили действие режима НМУ
Действие режима неблагоприятных метеоусловий, действовавшего до 11 утра 28 января, продлено до понедельника.
28 января, 07:49
2023
«Ни одного дня без запаха выхлопов». В Омске вновь ввели режим «черного неба»
8 декабря 2023, 02:15
К аномальным морозам добавилось «черное небо». В Омской области ввели режим НМУ
7 декабря 2023, 02:22
Показатели загрязнения превышены в 2,4 раза. В Омске ввели режим «черного неба»
27 ноября 2023, 02:27
«Режим» возвращается. Омский воздух снова подвергся рассеиванию вредных примесей
12 ноября 2023, 03:25
Концентрация примесей в воздухе превышена в 2 раза. В Омске ввели режим черного неба
10 ноября 2023, 02:29
«Воняло хлором». В Омской области ввели режим «черного неба»
2 октября 2023, 02:28
Химические ароматы. В Минприроды объяснили, из-за чего в Омске стоит вонь
18 сентября 2023, 06:43
Было нечем дышать. В Омске в прошлом месяце 21 раз вводили режим «черного неба»
В воздухе находили сероводород, формальдегид, изопропилбензол.
11 сентября 2023, 08:05
Снова нечем дышать. В Омской области объявлен очередной режим НМУ
9 сентября 2023, 03:38
«Задыхаться от духоты или дышать химией». В Омске на сутки ввели режим «черного неба»
27 июля 2023, 07:31

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