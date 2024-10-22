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Судебное дело

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2024
Смертельные раны: 26-летний омич задержан за убийство в Любинском районе
Следственное управление Омской области возбудило уголовное дело после обнаружения тела мужчины с ножевыми ранениями в его доме.
22 октября, 08:14
«Звоночки» уже были. Семья погибшей омички поделилась новыми подробностями убийства
22 сентября, 06:31
Прокуратура оспорила приговор омичам, допустившим пожар в Новоалександровке
23 июля, 03:55
Вышел срок. В омском селе через суд пытаются добиться замены старых труб теплосетей
Прокуратура Русско-Полянского района проверила, как соблюдаются законы о теплоснабжении в работе ООО «Алаботинское ЖКХ».
12 июля, 05:09
Сотрудницу омского летного колледжа и ее мужа осудят из-за мошенничества
Из-за действий семейной пары летно-технический колледж им. Ляпидевского недосчитался больше 2 миллионов рублей.
7 июля, 07:19
На все 30 дней. Суд обязал «Стройбетон» передать безвозмездно Омску детсад в Амуре-2
26 июня, 04:39
Омская прокуратура отправилась в суд, чтобы расселить людей из разрушающегося дома
Барак на 27-й Северной признали аварийным, износ здания составляет 75%.
25 июня, 13:14
2023
Исчезающие люди, голодающие дети и новогодняя атмосфера. Омск сегодня
18 октября 2023, 13:57

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