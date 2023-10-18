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Published Сегодня, 06:24

Modified Сегодня, 06:29

Updated Сегодня, 06:29

иллюстрация

Дети голодают. Бастрыкин вновь обратил внимание на омскую стримершу Кипишную

18 октября 2023, 06:24
Фото: Город55
иллюстрация

Бастрыкин вновь обратил внимание на многодетную стримершу Кипишную из Омска

Женщина продолжает вести прямые эфиры и поить дочь пивом.

Председатель СК России Александр Бастрыкин вновь обратил внимание на омскую многодетную стримершу Анастасию К. В интернете ее знают под именем «Кипишная». В этом году она переехала в Московскую область, где продолжает вести неоднозначные прямые эфиры.

Бастрыкин поручил доложить ему, как продвигается расследование уголовного дела (156 УК РФ) в отношении блогерши. Также председателю СК РФ омские следователи расскажут о промежуточных результатах проверки. Следствие считает, что Кипишная не выполняет родительских обязанностей. Собственно, об этом свидетельствуют ее трансляции.

В январе этого года разразился скандал из-за того, что она дала попробовать малолетней дочери пиво. На тот момент семья еще жила в Омске, в Чкаловском поселке. В августе, переехав в Подмосковье, женщина дала ребенку электронную сигарету в прямом эфире.

Кипишная продолжает вести блогерскую деятельность. Как отмечают в пресс-центре федерального следкома, она не обращает внимание на плач своего восьмимесячного младенца, учит детей ругаться матом и игнорирует их просьбы. Так, подписчики девушки рассказали в интернете, что в одном из последних эфиров омичка была сильно пьяна, снова поила дочку пивом, не обращая внимание на то, что дети хотели есть.

«Ведет себя аморально», — добавили в СУ СК РФ.

Пока точно неизвестно, забрали ли органы опеки детей омички. Напомним, что у нее есть дети шести и четырех лет, а также грудной ребенок.

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