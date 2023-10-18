Дети голодают. Бастрыкин вновь обратил внимание на омскую стримершу Кипишную

Кипишная продолжает вести блогерскую деятельность. Как отмечают в пресс-центре федерального следкома, она не обращает внимание на плач своего восьмимесячного младенца, учит детей ругаться матом и игнорирует их просьбы. Так, подписчики девушки рассказали в интернете, что в одном из последних эфиров омичка была сильно пьяна, снова поила дочку пивом, не обращая внимание на то, что дети хотели есть.