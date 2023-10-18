Массово пропадают люди. В Омской области ищут сразу троих потерявшихся мужчин

50-летний Денис Павлов пропал в июле нынешнего года. Последний раз мужчину видели в селе Харламово Таврического района на улице Лесной. Пропавшему на вид 50-55 лет, рост 165-170 см, худощавого телосложения, прямые темные волосы, карие глаза. Особые приметы: на задней части ноги шрам от ожога. Денис Павлов был одет в темно-синюю футболку, черные джинсы и черные туфли.