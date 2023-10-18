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Массово пропадают люди. В Омской области ищут сразу троих потерявшихся мужчин

18 октября 2023, 03:33
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омской области начали массово пропадать люди

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавших просят позвонить на номера поисково-спасательного отряда или обратиться в полицию.

В паблике поисково-спасательного отряда «Доброспас-Омск» накануне, 17 октября, сообщили о поиске сразу трех пропавших мужчин.

50-летний Денис Павлов пропал в июле нынешнего года. Последний раз мужчину видели в селе Харламово Таврического района на улице Лесной. Пропавшему на вид 50-55 лет, рост 165-170 см, худощавого телосложения, прямые темные волосы, карие глаза. Особые приметы: на задней части ноги шрам от ожога. Денис Павлов был одет в темно-синюю футболку, черные джинсы и черные туфли.

1 октября в селе Ачаир Омского района пропал 57-летний Сергей Романов. Особые приметы: на левом плече набита татуировка в виде кленового листа.

Неделю назад, 11 октября, в Омске пропал житель Уфы 51-летний Марат Камалетдинов. Мужчина вышел из дома по адресу Космический проспект, 109/1 и до настоящего времени его местоположение не известно. Пропавший среднего телосложения, рост 168-170 см, карие глаза.

Фотографии мужчин опубликовали в паблике «Доброспас-Омск».

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавших просят позвонить по телефонам: 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или 02 (102).

Ранее Город55 рассказывал, что необходимо делать, если пропал человек:

Что делать, если пропал человек в Омске
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#Общество#Омск#Омская область#Поиск пропавших#Поиск#Евгений Игишев#Доброспас
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