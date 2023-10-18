Массово пропадают люди. В Омской области ищут сразу троих потерявшихся мужчин

Posted Сегодня, 03:33
Published Сегодня, 03:33
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Updated Сегодня, 03:35
В паблике поисково-спасательного отряда «Доброспас-Омск» накануне, 17 октября, сообщили о поиске сразу трех пропавших мужчин.
50-летний Денис Павлов пропал в июле нынешнего года. Последний раз мужчину видели в селе Харламово Таврического района на улице Лесной. Пропавшему на вид 50-55 лет, рост 165-170 см, худощавого телосложения, прямые темные волосы, карие глаза. Особые приметы: на задней части ноги шрам от ожога. Денис Павлов был одет в темно-синюю футболку, черные джинсы и черные туфли.
1 октября в селе Ачаир Омского района пропал 57-летний Сергей Романов. Особые приметы: на левом плече набита татуировка в виде кленового листа.
Неделю назад, 11 октября, в Омске пропал житель Уфы 51-летний Марат Камалетдинов. Мужчина вышел из дома по адресу Космический проспект, 109/1 и до настоящего времени его местоположение не известно. Пропавший среднего телосложения, рост 168-170 см, карие глаза.
Фотографии мужчин опубликовали в паблике «Доброспас-Омск».
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавших просят позвонить по телефонам: 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или 02 (102).
Ранее Город55 рассказывал, что необходимо делать, если пропал человек: