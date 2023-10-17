Лучшие рестораны, обрушающаяся школа и новый авиарейс. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:33
Published Сегодня, 14:33
Modified Сегодня, 14:36
Updated Сегодня, 14:36
Новость №1. Омские рестораны вошли в топ-50 заведений Сибири
Лучшие рестораны федерального округа определились в Красноярске на ресторанной премии Wheretoeat Siberia 2023. В топ-50 попали два омских заведения. Так, на 22 месте оказался «Осип Терлеев», принадлежащий Юрию Чащину. Ресторан грузинской кухни Nana Антона Назаренко поделило 45-е и 46-е место с новосибирским The Chops. Лучшим в Сибири в этом году стала «Tunguska» из Красноярска. Кроме того, в рейтинге отмечены еще несколько омских заведений, каких — рассказали в материале ниже.
Новость №2. В школе в Омской области возобновили уроки спустя день после обрушения кровли
В понедельник, 16 октября, в школе №1 Любинского района экстренно отменили занятия. Случилось это из-за чрезвычайной ситуации — в здании обрушилась штукатурка наружной стены. По неподтвержденной информации, на втором этаже школы также обрушился потолок. Однако комиссия, которая провела визуальный осмотр здания, считает, что безопасности детей ничего не угрожает, поэтому ученики сегодня вернулись к занятиям. Капитальный ремонт образовательного учреждения запланирован только на следующий год.
Новость №3. Теперь жители Омска смогут летать в Иркутск без пересадок
Такая информация появилась на сайте авиакомпании. Сообщается, что рейсы будут выполняться два раза в неделю — по вторникам и четвергам. Цена билета — 10 850 рублей, время в пути составит около 3,5 часов. Полеты будут проходить на самолетах Embraer 170, в салоне смогут разместиться 78 пассажиров. Подробнее о расписании рейсов читайте в материале.