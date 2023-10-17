Лучшие рестораны, обрушающаяся школа и новый авиарейс. Омск сегодня

Лучшие рестораны федерального округа определились в Красноярске на ресторанной премии Wheretoeat Siberia 2023. В топ-50 попали два омских заведения. Так, на 22 месте оказался «Осип Терлеев», принадлежащий Юрию Чащину. Ресторан грузинской кухни Nana Антона Назаренко поделило 45-е и 46-е место с новосибирским The Chops. Лучшим в Сибири в этом году стала «Tunguska» из Красноярска. Кроме того, в рейтинге отмечены еще несколько омских заведений, каких — рассказали в материале ниже.