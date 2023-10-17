Два омских заведения вошли в топ-50 лучших ресторанов Сибири

Posted Сегодня, 03:04
Published Сегодня, 03:04
Modified Сегодня, 03:06
Updated Сегодня, 03:06
В Красноярске подвели итоги ресторанной премии Wheretoeat Siberia 2023, в которой определили лучшие заведения Сибири.
В топ-50 попали два омских ресторана. «Осип Терлеев», принадлежащий Юрию Чащину, оказался на 22 месте. Заведение грузинской кухни Nana Антона Назаренко поделило 45-е и 46-е место с новосибирским The Chops. Лучшим рестораном Сибири в этом году стала Tunguska из Красноярска. На 5-й строчке рейтинга оказался новосибирский Scopin бизнесмена Яна Скопина, у которого одноименный ресторан работает и в Омске, но он занял в списке места с 53-го по 59-е.
Всего в рейтинге представлены 174 заведения. Из Омска в него также попали «Семь. Ноль. Ноль», «У Беллуччи круче», La Riviera, «Два поэта», «Пиццот», «Рамен с уткой», Pinzeria by bontempi, «Гении пью кофе», «Сенкевич», «Гурман», «Джованни», AZIA.ТЫ, Base и «Метаморфозы».
Ресторанная премия Wheretoeat (WTE) учреждена в 2013 году ассоциацией российских гастрономических журналистов.
Ранее Город55 рассказывал, что с января по август 2023 года омичи и гости города потратили в различных кафе, барах и ресторанах почти 18 млрд рублей.