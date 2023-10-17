Два омских заведения вошли в топ-50 лучших ресторанов Сибири

В топ-50 попали два омских ресторана. «Осип Терлеев», принадлежащий Юрию Чащину, оказался на 22 месте. Заведение грузинской кухни Nana Антона Назаренко поделило 45-е и 46-е место с новосибирским The Chops. Лучшим рестораном Сибири в этом году стала Tunguska из Красноярска. На 5-й строчке рейтинга оказался новосибирский Scopin бизнесмена Яна Скопина, у которого одноименный ресторан работает и в Омске, но он занял в списке места с 53-го по 59-е.