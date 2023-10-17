Молчать опасно. В Омской области с кровли Любинской школы обрушилась штукатурка

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
В понедельник, 16 октября, в школе №1, которая находится в поселке Любинский, экстренно в девятом часу утра отменили очные занятия.
«Уважаемые родители, 16 октября на базе школы состоятся учения (областного уровня), обучение в дистанционном формате. Приносим извинения за доставленные неудобства», — такое сообщение опубликовали в чате школы.
Позже выяснилось, что в образовательном учреждении случилось ЧП: обрушилась штукатурка наружной стены. По неподтвержденной информации, на втором этаже школы также обрушился потолок.
Как стало известно Городу55, в тот же день вечером родителей школьников от всех классов пригласили на собрание. На нем присутствовал весь педагогический состав, директор Любинской школы №1 Екатерина Смоленцева и начальник Управления образования Любинского района Елена Тумашова.
Последняя подтвердила произошедший обвал штукатурки. В понедельник на место ЧП выехала комиссия, в составе которой были глава района Абай Ракимжанов, замглавы района Евгений Миллер, представители управления отдела ЖКХ и местной строительной компании «СМУ „Любинское“». Они провели визуальный осмотр здания и подписали акт, что его можно эксплуатировать, так как оно безопасно для проведения учебного процесса. Однако, по мнению родителей, этого недостаточно, и следовало выполнить инструментальное обследование здания.
Уже сегодня, 17 октября, школьников (а по данным официального сайта школы обучается здесь 691 человек) вернули к очным занятиям.
Капремонт здания школы, как сообщила руководитель Управления образования Любинского района, запланирован только на следующий год.
«Район, по словам Елены Борисовны Тумашовой, долгое время добивался капитального ремонта. В начале следующего года должно прийти финансирование, будет аукцион, выберут подрядчика, который займется капремонтом здания старой школы. На время капремонта всех детей расформируют по другим школам, к которым организуют подвоз», — рассказала Городу55 местная жительница Елена.
По оптимистичным прогнозам завершат капремонт школы №1 в декабре 2024 года. После произошедшего обрушения штукатурки родителей попросили не поднимать шумиху и сказали, что за своих детей они могут быть абсолютно спокойны.
«Я не уверена в той комиссии, которая сделала визуальный осмотр. Я считаю, что следовало провести более полное обследование здания, и, возможно, не ждать начала капремонта, а уже сейчас бить тревогу. Скоро закончится первая учебная четверть, будут каникулы, в это время можно было бы решить вопрос с детьми и распределить их по другим школам, — отметила Елена.
Добавим, что это не первое обрушение, произошедшее в Любинской школе. Бывшие учителя рассказывают, что несколько лет назад в спортзале учебного заведения провалился пол: случилось это в выходной день, поэтому никто из учеников не пострадал.
В администрации Любинского района пояснили, что техническое обследование здания Любинской школы №1 проводилось ООО «ПК „Теплогаз“» в 2019 году. К аварийным здание не относится. Прокомментировали в администрации и вчерашний случай с отслаиванием штукатурки от карниза фронтона:
«Состояние здания признано удовлетворительным и данный дефект будет устранен. Также вчера, 16 октября, было проведено общешкольное родительское собрание, на котором родителям все подробно было разъяснено о состоянии школы».
Ситуацию взяло на контроль и министерство образования Омской области. В пресс-службе ведомства добавили, что по проектно-сметной документации стоимость капремонта школы №1 составит 105,5 млн рублей.
«Объект стоит в заявке первым по приоритетности на 2024 год», — рассказали Городу55 в минобразования.
Кстати, ранее в Любинском районе также разгорелся скандал в ЦРБ: местные жители требовали отставки главного врача Татьяны Тешкиной. Больше всего подписей в собранной петиции поставили сотрудники Красноярской участковой больницы и жители Красного Яра.
После этого Татьяна Тешкина ответила на каждую из претензий, но решить существующие проблемы в больнице быстро не получится. Например, на капитальный ремонт стационара, инфекционного отделения и поликлиники, по словам главврача, нужно 212 млн рублей. Такую сумму Любинской ЦРБ никто сразу не выделит.