Молчать опасно. В Омской области с кровли Любинской школы обрушилась штукатурка

Последняя подтвердила произошедший обвал штукатурки. В понедельник на место ЧП выехала комиссия, в составе которой были глава района Абай Ракимжанов, замглавы района Евгений Миллер, представители управления отдела ЖКХ и местной строительной компании «СМУ „Любинское“». Они провели визуальный осмотр здания и подписали акт, что его можно эксплуатировать, так как оно безопасно для проведения учебного процесса. Однако, по мнению родителей, этого недостаточно, и следовало выполнить инструментальное обследование здания.