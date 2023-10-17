Авиакомпания «S7 Airlines» запустила прямые рейсы из Иркутска в Омск

Рейсы будут выполняться два раза в неделю — по вторникам и четвергам. Так, 21 ноября самолет вылетит из Иркутска в 21:40 по местному времени и приземлится в омском аэропорту в 23:10 по времени города назначения. Цена билета — 10 850 рублей, время в пути составит около 3,5 часов. Обратный вылет состоится в 23:50 также по местному времени, а в Иркутск рейс прибудет в 04:50 утра с учетом временной разницы.