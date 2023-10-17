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Авиакомпания «S7 Airlines» запустила прямые рейсы из Иркутска в Омск

17 октября 2023, 14:08
Фото: 1MI
Иллюстрация

Авиакомпания «S7 Airlines» открыла продажи билетов на рейс из Иркутска в Омск

Первый раз по новому направлению самолет полетит 21 ноября.

Рейсы будут выполняться два раза в неделю — по вторникам и четвергам. Так, 21 ноября самолет вылетит из Иркутска в 21:40 по местному времени и приземлится в омском аэропорту в 23:10 по времени города назначения. Цена билета — 10 850 рублей, время в пути составит около 3,5 часов. Обратный вылет состоится в 23:50 также по местному времени, а в Иркутск рейс прибудет в 04:50 утра с учетом временной разницы.

Также из Иркутска в Омск можно будет отправиться 23 ноября. Тогда вылет назначен на 15:15 по иркутскому времени, в аэропорт имени Карбышева самолет прибудет в 16:45. Цена за билет останется прежней, сообщается на сайте авиакомпании. Обратный рейс вылетит из Омска в 17:25 и приземляется в Иркутске в 22:25 с учетом разницы во времени.

В пресс-службе «S7 Airlines» отметили, что полеты будут проходить на комфортабельных самолетах Embraer 170, в салоне могут разместиться 78 пассажиров.

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