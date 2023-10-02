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Published Сегодня, 13:58

Modified Сегодня, 14:01

Updated Сегодня, 14:01

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«Выше климатической нормы». Омские синоптики подвели итоги первого месяца осени

2 октября 2023, 13:58
Фото: 1MI
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Омские синоптики рассказали о погодных особенностях первого месяца осени

О погодных условиях сентября рассказала начальник гидрометцентра ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Людмила Литовкина.

Так, например, средняя температура воздуха на территории региона в сентябре составила +11…+13 градуса, что выше климатической нормы на 2-3 градуса. В самый же теплый день первого месяца осени температура поднималась до +22…+25 градуса, в то время как минимальная температура воздуха составила -1…+4 градуса.

В большинстве районов Омской области во второй и третьей декадах сентября сумма выпавших составила около и меньше нормы, однако в Русской Поляне — 264% от нормы. В первой и второй декадах наблюдались грозы, временами туман, с видимостью местами до 50 м. В Усть-Ишиме 2 сентября выпадал град.

«Одним из распространенных опасных явлений в сентябре на территории деятельности ФГБУ „Обь-Иртышское УГМС“ стала „низкая межень“ на реках Иртыш у р. п. Черлак, Ныда у с. Ныда Ямало-Ненецкий автономный округ. Это низкие уровни, препятствующие судоходству. В Омской области на юге местами наблюдается почвенная засуха, а на севере в период уборки отмечалось переувлажнение почвы», — рассказала начальник Гидрометцентра Людмила Литовкина.
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