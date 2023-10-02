«Выше климатической нормы». Омские синоптики подвели итоги первого месяца осени

В большинстве районов Омской области во второй и третьей декадах сентября сумма выпавших составила около и меньше нормы, однако в Русской Поляне — 264% от нормы. В первой и второй декадах наблюдались грозы, временами туман, с видимостью местами до 50 м. В Усть-Ишиме 2 сентября выпадал град.