«Выше климатической нормы». Омские синоптики подвели итоги первого месяца осени

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
Так, например, средняя температура воздуха на территории региона в сентябре составила +11…+13 градуса, что выше климатической нормы на 2-3 градуса. В самый же теплый день первого месяца осени температура поднималась до +22…+25 градуса, в то время как минимальная температура воздуха составила -1…+4 градуса.
В большинстве районов Омской области во второй и третьей декадах сентября сумма выпавших составила около и меньше нормы, однако в Русской Поляне — 264% от нормы. В первой и второй декадах наблюдались грозы, временами туман, с видимостью местами до 50 м. В Усть-Ишиме 2 сентября выпадал град.
«Одним из распространенных опасных явлений в сентябре на территории деятельности ФГБУ „Обь-Иртышское УГМС“ стала „низкая межень“ на реках Иртыш у р. п. Черлак, Ныда у с. Ныда Ямало-Ненецкий автономный округ. Это низкие уровни, препятствующие судоходству. В Омской области на юге местами наблюдается почвенная засуха, а на севере в период уборки отмечалось переувлажнение почвы», — рассказала начальник Гидрометцентра Людмила Литовкина.