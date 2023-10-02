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Омич на автомобиле сбил свою супругу и оплатит расходы по санитарной эвакуации

2 октября 2023, 03:56
Фото: 1MI
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Женщина впоследствии скончалась, а водителя осудили на 7 лет за нарушение ПДД, повлекшее смерть человека.

В Муромцевском районе с местного жителя по суду взыскали расходы по санитарно-авиационной эвакуации, сообщили сегодня, 2 октября, в пресс-службе омского Облсуда.

В октябре прошлого года 33-летний мужчина ехал на автомобиле без прав в селе Привал Муромцевского района. Водитель вылетел на встречку и сбил женщину на скутере. За рулем мопеда ехала его супруга.

Женщина получила травму головы. Пострадавшую самолетом санитарной авиации доставили в «Областную клиническую больницу», где она впоследствии скончалась. Стоимость полета по маршруту Омск-Муромцево-Омск составила более 672 тысяч рублей, расходы понесла Омская область.

В июле водителя приговорили к 7 годам колонии общего режима за нарушение ПДД, повлекшее смерть человека.

Теперь же суд постановил взыскать с мужчины деньги за санитарную эвакуацию.

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