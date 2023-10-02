Омич на автомобиле сбил свою супругу и оплатит расходы по санитарной эвакуации

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В Муромцевском районе с местного жителя по суду взыскали расходы по санитарно-авиационной эвакуации, сообщили сегодня, 2 октября, в пресс-службе омского Облсуда.
В октябре прошлого года 33-летний мужчина ехал на автомобиле без прав в селе Привал Муромцевского района. Водитель вылетел на встречку и сбил женщину на скутере. За рулем мопеда ехала его супруга.
Женщина получила травму головы. Пострадавшую самолетом санитарной авиации доставили в «Областную клиническую больницу», где она впоследствии скончалась. Стоимость полета по маршруту Омск-Муромцево-Омск составила более 672 тысяч рублей, расходы понесла Омская область.
В июле водителя приговорили к 7 годам колонии общего режима за нарушение ПДД, повлекшее смерть человека.
Теперь же суд постановил взыскать с мужчины деньги за санитарную эвакуацию.