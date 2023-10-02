Вышибло окна. В Омске в утреннем тумане столкнулись троллейбус и автобус

В Омске на Московке сегодня, 2 октября, столкнулись троллейбус «Адмирал» и пассажирский автобус. Фото с места происшествия опубликовали в паблике «Аварийный Омск». На снимках видно, что у автобуса выбило заднее окно, у троллейбуса пострадало лобовое стекло.