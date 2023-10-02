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Иллюстрация

Вышибло окна. В Омске в утреннем тумане столкнулись троллейбус и автобус

2 октября 2023, 06:45
Фото: 1MI
Иллюстрация

На омской Московке в утреннем тумане столкнулись троллейбус и автобус

Авария произошла в утренние часы. К счастью, в ДТП никто не пострадал.

В Омске на Московке сегодня, 2 октября, столкнулись троллейбус «Адмирал» и пассажирский автобус. Фото с места происшествия опубликовали в паблике «Аварийный Омск». На снимках видно, что у автобуса выбило заднее окно, у троллейбуса пострадало лобовое стекло.

Авария произошла во время утреннего туманаАвария произошла во время утреннего тумана

Как рассказали Городу55 в региональной Госавтоинспекции, авария произошла в утренние часы. К счастью, обошлось без пострадавших. В мэрии Омска сообщили, что сумму ущерба еще только предстоит выяснить.

«Все обстоятельства происшествия, в том числе сумма ущерба, причиненного подвижному составу в результате ДТП, устанавливаются», — пояснили в администрации города.

Напомним, что в Омске сегодня утром стоял густой туман. Водителей попросили быть осторожнее на дороге.

Накрыло туманом. Омских водителей попросили быть осторожнее
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#Происшествия#Омск#Автобус#Авария#Троллейбус#Троллейбусы#Евгений Игишев
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