Вышибло окна. В Омске в утреннем тумане столкнулись троллейбус и автобус

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
Modified Сегодня, 06:48
Updated Сегодня, 06:48
В Омске на Московке сегодня, 2 октября, столкнулись троллейбус «Адмирал» и пассажирский автобус. Фото с места происшествия опубликовали в паблике «Аварийный Омск». На снимках видно, что у автобуса выбило заднее окно, у троллейбуса пострадало лобовое стекло.
Как рассказали Городу55 в региональной Госавтоинспекции, авария произошла в утренние часы. К счастью, обошлось без пострадавших. В мэрии Омска сообщили, что сумму ущерба еще только предстоит выяснить.
«Все обстоятельства происшествия, в том числе сумма ущерба, причиненного подвижному составу в результате ДТП, устанавливаются», — пояснили в администрации города.
Напомним, что в Омске сегодня утром стоял густой туман. Водителей попросили быть осторожнее на дороге.