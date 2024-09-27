gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Погода на осень

Выбрать дату
2024
Стало известно, какая погода придет в Омскую область в октябре
27 сентября, 13:12
Туман и заморозки. Озвучен прогноз погоды в Омске на ближайшие сутки
4 сентября, 04:42
2023
Ветер и снег. Стало известно, что потепление не задержится в Омской области надолго
22 ноября 2023, 13:37
Выше нормы. Синоптики назвали причину непривычно теплого ноября в Омской области
17 ноября 2023, 11:14
Штормовое предупреждение, дефицит учителей и «дырявый» двор. Омск сегодня
20 октября 2023, 13:36
Погода в сентябре, «семейное» смертельное ДТП и последствия тумана. Омск сегодня
2 октября 2023, 14:33
«Выше климатической нормы». Омские синоптики подвели итоги первого месяца осени
2 октября 2023, 13:58
Пора доставать шапки. В ближайшие дни в Омской области ожидается похолодание до -6
29 сентября 2023, 09:36
Похолодает до 0. Омичам рассказали, какую погоду ждать в ближайшие дни
25 сентября 2023, 10:48
Похолодание и ветер. Стало известно, какую погоду ждать в Омске на выходных
Прогноз погоды на 23 и 24 сентября был опубликован на сайте Обь-Иртышского УГМС.
22 сентября 2023, 13:21
Похолодает до -5. Омичам рассказали, как изменится погода в ближайшие дни
Об изменении температуры воздуха на этой неделе сообщили в Обь-Иртышском УГМС.
13 сентября 2023, 08:51
Как летом. В ближайшие дни в Омскую область снова придет теплая погода
О резком потеплении сообщают в Обь-Иртышском УГМС.
6 сентября 2023, 13:02
2022
Зима не близко. Озвучен прогноз погоды на сентябрь в Омской области
1 сентября 2022, 09:09
Ничего необычного. Синоптики дали прогноз на начало осени в Омской области
Прогноз погоды по данным открытых источников.
17 августа 2022, 08:08

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика