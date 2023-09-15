В Омске ищут концессионера для недостроенного школьного бассейна в Крутой Горке

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
Для разрушенного бассейна к школе №124 по улице 40 лет Победы в Крутой Горке ищут инвестора. Омский департамент имущественных отношений объявил аукцион по оценке рыночной величины платы по будущему концессионному соглашению.
Проведение работ по оценке рыночной величины планы концессионера оценили в 40 тысяч рублей. Предоставить отчет нужно в течение 10 рабочих дней после заключения контракта и получения необходимых документов от депимущества.
Площадь трехэтажного недостроенного здания, где должен разместиться школьный бассейн, составляет 4006,6 кв. м.
Напомним, что о передаче бассейна к школе №124 в концессию заговорили еще в декабре прошлого года. У муниципалитета денег на работы нет. Председатель Омского горсовета тогда рассказал Городу55, что есть люди, которые хотят взять бассейн в концессию, но в любом случае потребуется проведение торгов.
По условиям концессионного соглашения учащиеся школы в Крутой горке смогут бесплатно посещать бассейн, а остальным жителям уже придется платить за плавание.
Ранее Город55 рассказывал, что в концессию частному бизнесу могут передать «Зеленый остров». В течение девяти месяцев объединят земельные участки в одну локацию, изменят проекты планировки, сформируют условия концессионного соглашения и проведут торги.