В Омске ищут концессионера для недостроенного школьного бассейна в Крутой Горке

Напомним, что о передаче бассейна к школе №124 в концессию заговорили еще в декабре прошлого года. У муниципалитета денег на работы нет. Председатель Омского горсовета тогда рассказал Городу55, что есть люди, которые хотят взять бассейн в концессию, но в любом случае потребуется проведение торгов.