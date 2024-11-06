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Депимущества

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2024
Омский депимущества победил в судебной тяжбе из-за земли под «Галактикой»
6 ноября, 09:33
Больше всех должен «Гринлайт»: омская КСП разобралась с долгами за землю
30 октября, 05:29
«Отсутствует ряд мероприятий»: ревизоры нашли нарушения в омском депимуществе
29 октября, 09:55
Снос деревьев и «благоустройство»: в омском депимущества рассказали о будущем парка
Пилить деревья и размещать в парке новые объекты чиновники собираются даже после вмешательства мэра.
26 апреля, 08:33
«Отсутствие должного контроля»: омская КСП нашла ряд нарушений в УДХБ и депимущества
3 апреля, 09:02
Омский «Вектор» дошел до кассации из-за земли под заправкой
20 февраля, 07:03
Омский депимущества потребовал почти 8 млн рублей с компании Варнавского
12 февраля, 12:50
Вину не признал. В Омске за взятку в 970 тысяч будут судить экс-чиновника Кондратьева
10 января, 06:56
2023
Очередные тяжбы. Судьба построенного «Стройбетоном» садика в Амуре-2 решится в суде
19 декабря 2023, 07:40
Депимущества судится с омским ЖСК «Рубин-2» из-за долга в 600 тысяч за аренду земли
16 ноября 2023, 10:56
В Омске посчитали, на сколько может подорожать аренда земли под гаражами
13 ноября 2023, 06:03
«У кого-то вырастет в полтора раза»: в Омске изменится цена земли под гаражами
17 октября 2023, 05:25
С сайта администрации Омска убрали информацию о чиновнике Дмитрии Махине
13 сентября 2023, 03:48
Стало известно, кто займет место Махини на посту директора омского депимущества
6 сентября 2023, 06:33
Глава омского депимущества Дмитрий Махиня претендует на пост мэра Томска
26 июля 2023, 08:40
Омский депимущества предложил передать области здание Кадетского корпуса
7 июля 2023, 10:06
Омскому депимущества пришлось простить почти весь долг строителям комплекса «Дачный»
7 апреля 2023, 10:30
Омский депимущества предложил начать реорганизацию «Пассажирсервиса»
7 апреля 2023, 08:21
Фирма, собиравшаяся строить в Омске кремниевый завод, проиграла суд из-за земли
Руководство «Силаруса», принадлежащего Михаилу Сутягинскому, уверено, что переплатило городу за аренду.
31 марта 2023, 11:47
Скандал со священником, корь в Омске, ТОП-100 влиятельных людей региона
19 марта 2023, 08:15

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