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Концессионер

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Апрель
Распоряжение подписано. Мишустин дал старт строительству аэропорта «Омск-Федоровка»
22 апреля, 04:06
Март
В Омске выбрали четыре дизайн-проекта аэропорта в Федоровке, прошедшие в финал
13 марта, 14:01
Февраль
Два претендента. Недавно созданный Омский РЭО хочет строить мусорный полигон в Ачаире
19 февраля, 08:00
Декабрь 2023
Стройка за 2 миллиарда. Кто станет концессионером платного моста через Омь в Омске
25 декабря 2023, 07:42
Октябрь 2023
Концессионный провал. В Омске никто не захотел реконструировать ДК имени Козицкого
Аукцион на заключение концессионного соглашения признали несостоявшимся.
20 октября 2023, 08:11
Сентябрь 2023
Парк «Зеленый остров» в Омске планируют передать в концессию частному бизнесу
10 сентября 2023, 03:48
Август 2023
В Омске снова ищут концессионера для Дворца культуры имени Козицкого
18 августа 2023, 04:50

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