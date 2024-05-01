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Published Сегодня, 10:51

Modified Сегодня, 11:19

Updated Сегодня, 11:19

На спортивном комплексе в омских Нефтяниках появилась вывеска с названием

На горнолыжном комплексе в омских Нефтяниках появилась вывеска с названием

1 мая 2024, 10:51
Фото: Город55

На спортивном комплексе в омских Нефтяниках появилась вывеска с названием

Горнолыжный комплекс, который построили еще в конце 2013 года, обзавелся вывеской с названием, над входом расположилась надпись «Сапфир».

Корреспондент Города55 заметил, что на спортивно-развлекательном комплексе в омских Нефтяниках, построенном еще в 2013 году, появилась вывеска с названием, над входом расположилась надпись «Сапфир».

Объект имеет непростую историю. После первого открытия горнолыжный комплекс проработал лишь год. Причиной закрытия стало обилие нарушений пожарной и промышленной безопасности, которые выявила прокуратура. Ранее он назывался «Шамбала».

Новым проектом руководит компания «Вегас», в здании планируют открыть фудкорт, три сауны, бильярд и ресторан, а на территории разместить летний бассейн и площадку для сноубординга.

Фото: Город55
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Парк#Парки#Новости#Советский#Советский парк#Советский округ#Парк культуры и отдыха#Горнолыжный курорт#ПКиО
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