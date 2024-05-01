На горнолыжном комплексе в омских Нефтяниках появилась вывеска с названием

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
Корреспондент Города55 заметил, что на спортивно-развлекательном комплексе в омских Нефтяниках, построенном еще в 2013 году, появилась вывеска с названием, над входом расположилась надпись «Сапфир».
Объект имеет непростую историю. После первого открытия горнолыжный комплекс проработал лишь год. Причиной закрытия стало обилие нарушений пожарной и промышленной безопасности, которые выявила прокуратура. Ранее он назывался «Шамбала».
Новым проектом руководит компания «Вегас», в здании планируют открыть фудкорт, три сауны, бильярд и ресторан, а на территории разместить летний бассейн и площадку для сноубординга.