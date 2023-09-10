Парк «Зеленый остров» в Омске планируют передать в концессию частному бизнесу

Posted Сегодня, 03:48
Published Сегодня, 03:48
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Updated Сегодня, 03:50
Парк «Зеленый остров», в котором последние три года шла реконструкция, могут отдать в частные руки на условиях концессии. О таком решении директор депимущества Дмитрий Махиня (теперь уже покинувший омскую мэрию) рассказал РИА «Омск-информ».
Привлечь частные инвестиции в развитие парка поручил врио губернатора Омской области. И наиболее оптимальной формой для реализации проекта, по мнению чиновников, станет именно сдача парка в концессию.
«Сейчас разработана дорожная карта со сроком реализации 9 месяцев. На первом, подготовительном этапе она предусматривает работу с градостроительными документами: объединение земельных участков в одну локацию, изменение проектов планировки. На втором этапе формируются условия концессии, третий этап — собственно торги», — пояснил Дмитрий Махиня.
Градостроительную документацию для объединения земельных участков за 4 млн рублей подготавливает бюджетное учреждение «Омскархитектура».
Претендентом на заключение концессионного соглашения может стать компания Хусайна Закриева «Омск Сайдинг Инвест», которая уже построила на этой территории частный парк аттракционов «Вокруг света». В этот проект предприниматель вложил 400 млн рублей.
«Инвестору в качестве расходного обязательства отойдет зеленая зона, за которой надо ухаживать. Еще одна затратная статья — ветхая подпорная стенка у заводи, которую предстоит укрепить. Это миллионы рублей», — рассказал Махиня.
Ранее Город55 писал о поисках концессионера для Дворца культуры имени Козицкого и расположенного рядом с ним спортзала. Состояние зданий, построенных в 1977 году и расположенных на Рабиновича, 93, неудовлетворительное. По условиям концессионного соглашения, размер платы составит более 446 тысяч рублей, а действовать оно будет 18 лет.