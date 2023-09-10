Парк «Зеленый остров» в Омске планируют передать в концессию частному бизнесу

Ранее Город55 писал о поисках концессионера для Дворца культуры имени Козицкого и расположенного рядом с ним спортзала. Состояние зданий, построенных в 1977 году и расположенных на Рабиновича, 93, неудовлетворительное. По условиям концессионного соглашения, размер платы составит более 446 тысяч рублей, а действовать оно будет 18 лет.