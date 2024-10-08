gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Концессия

Выбрать дату
2024
Инвестор «Зеленого острова» в Омске рассказал про будущее площадок для выгула собак
8 октября, 06:43
«Зеленый остров» переходит в концессию компании «Омск Сайдинг Инвест»
4 октября, 08:22
В Омске выставили на торги право взять в концессию Зеленый остров
6 августа, 07:55
Было множество ограничений. Хоценко объяснил, почему Омску необходим новый аэропорт
10 июня, 13:56
Губернатор Хоценко подписал соглашение о строительстве аэропорта «Омск-Федоровка»
6 июня, 06:58
Самый жаркий день, одобрение «Федоровки» и новые назначения. Омск в понедельник
22 апреля, 14:23
2023
В Омске снова ищут концессионера для Дворца культуры имени Козицкого
18 августа 2023, 04:50

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика