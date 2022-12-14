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В Омске нашли желающих восстановить бассейн в школе № 124

Сегодня, 08:23
Фото: 1MI
Об этом Городу55 рассказал председатель горсовета Владимир Корбут.

В числе вопросов, которые обсуждались в среду, 14 декабря, было и восстановление разрушенного бассейна в школе № 124, расположенной в Крутой горке. У муниципалитета денег на работы нет, поэтому объект решили передать в концессию.

Мы поинтересовались у председателя горсовета, насколько реалистична перспектива того, что бассейн все-таки приведут в порядок:

«Не могу назвать сейчас организацию — в любом случае они будут проходить через торги. Но уже есть люди, которые хотят взять его в концессию, — пояснил Городу55 Владимир Корбут. — Бассейн отремонтируют для образовательного учреждения. Для учащихся он будет бесплатным. Это одно из условий концессионного соглашения. Потому что эта школа — муниципальное учреждение. А другие жители Крутой горки смогут посещать этот бассейн за деньги».
#Общество#Город#Омск#Анна Микула
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