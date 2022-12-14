В Омске нашли желающих восстановить бассейн в школе № 124

В числе вопросов, которые обсуждались в среду, 14 декабря, было и восстановление разрушенного бассейна в школе № 124, расположенной в Крутой горке. У муниципалитета денег на работы нет, поэтому объект решили передать в концессию.
Мы поинтересовались у председателя горсовета, насколько реалистична перспектива того, что бассейн все-таки приведут в порядок:
«Не могу назвать сейчас организацию — в любом случае они будут проходить через торги. Но уже есть люди, которые хотят взять его в концессию, — пояснил Городу55 Владимир Корбут. — Бассейн отремонтируют для образовательного учреждения. Для учащихся он будет бесплатным. Это одно из условий концессионного соглашения. Потому что эта школа — муниципальное учреждение. А другие жители Крутой горки смогут посещать этот бассейн за деньги».