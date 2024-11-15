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Аукцион

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Ноябрь
Рядом с «Зеленым островом» за 125 млн вновь выставили на торги недострой
15 ноября, 05:50
Единственный претендент: москвичка за 80 млн завладела бывшим общежитием ОмГАУ
1 ноября, 10:50
Октябрь
С прицелом на жилой комплекс. В центре Омска продают старую столовую за 50 миллионов
29 октября, 10:52
Заинтересовались многие. Омский бизнесмен выиграл в борьбе за землю в центре города
29 октября, 09:40
Омичи рассказали о полном сносе заброшенной детской психиатрической больницы
27 октября, 03:36
Город ищет арендатора. В Омске появится новая парковка на 250 машин
В Омске состоится аукцион на аренду участка земли, где планируется разместить новую парковку площадью почти 5 тысяч квадратных метров.
24 октября, 08:52
Под Омском пустят с молотка участок под обеспечение обороны и безопасности
21 октября, 07:16
Будет служить не один год. В Омске объяснили покупку светодиодной елки за полмиллиона
17 октября, 03:31
Омск готовится к Новому году: для горожан купят светодиодную елочку за полмиллиона
16 октября, 07:45
Как подать заявку на продажу елок? В Омске уже начали готовиться к елочным базарам
В городе уже начинаются первые мероприятия по подготовке к новогодним праздникам.
16 октября, 07:08
Заменят окна и защитят от голубей. В Омске хотят отремонтировать театр Л. Ермолаевой
Аукцион появился на сайте госзакупок. Администрация ищет подрядчика, который разработает необходимую документацию.
14 октября, 06:01
Сентябрь
Интереса не вызвал. Власти не смогли продать памятник архитектуры в центре Омска
24 сентября, 13:48
В Омске на продажу выставили старый вертолет за 20 миллионов
12 сентября, 06:22
Омский педагогический университет наладил обслуживание гардеробов за 1,5 млн рублей
8 сентября, 13:41
Территорию недостроя инженерного корпуса омского метро облагородят за 670 тыс рублей
8 сентября, 03:56
Региональный центр спортподготовки построит в Омске стрелковый тир
7 сентября, 09:01
В Омской области продают землю с заброшенным постом ГАИ
2 сентября, 16:13
Новое оборудование в госпиталь, дроны и выгодные предложения. Омск в воскресенье
1 сентября, 14:00
В Омске выставили на продажу общежитие и землю возле Аграрного университета
1 сентября, 07:48
Август
Стал банкротом. Крутогорский нефтезавод в Омске продают за 188 миллионов
30 августа, 02:39

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