Германия, Кипр, Канада. Омичи рассказали, в каких странах хотели бы работать

Почти половина, 45%, омичей рассказали, что готовы работать за границей. Из них 3% ищут такую возможность, 33% уже готовы к отъезду, 9% отправятся трудиться в другую страну при острой необходимости. 55% опрошенных жителей региона не готовы уезжать из России, а 9% из них высказались категорически против такого предложения. Такое исследование провел сервис по поиску работу hh.ru.