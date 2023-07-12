Германия, Кипр, Канада. Омичи рассказали, в каких странах хотели бы работать

Posted Сегодня, 02:37
Published Сегодня, 02:37
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Почти половина, 45%, омичей рассказали, что готовы работать за границей. Из них 3% ищут такую возможность, 33% уже готовы к отъезду, 9% отправятся трудиться в другую страну при острой необходимости. 55% опрошенных жителей региона не готовы уезжать из России, а 9% из них высказались категорически против такого предложения. Такое исследование провел сервис по поиску работу hh.ru.
Чаще всего желают переехать сотрудники из сферы ИТ, культуры и развлечение, а также продаж. Реже такую возможность рассматривают работники медицины и фармацевтики, науки и образования.
За границей соискателей привлекают более высокие зарплаты, возможность развития карьеры, высокий уровень жизни, возможность получить новый опыт. На желание отправиться работать в другую страну влияет и нестабильная политическая ситуация в России.
Среди зарубежных стран, которые местные соискатели рассмотрели бы для трудоустройства, лидируют Германия (48% среди тех, кто не работает в данный момент за границей), а также Кипр (45%) и Канада (42%).
Ранее Город55 рассказывал, что в правительстве Омской области ищут начальников отделов и их заместителей на зарплату до 90 тысяч рублей. В министерстве региональной политики и массовых коммуникаций формируют кадровый резерв.