Пляж вместо зарослей. В Омской области за 3,5 млн благоустроят берег озера Старица

Posted Сегодня, 04:23
Published Сегодня, 04:23
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Updated Сегодня, 04:35
В поселке Красный Яр Любинского района на берегу озера Старица собираются обустроить пляжно-рекреационную зону площадью 2,2 га. Разработкой проекта «Любинские террасы» занимался «Центр компетенций по вопросам городской среды Омской области».
Сейчас администрация Красноярского городского поселения ищет подрядчика, который за 3,529 млн рублей (начальная цена) благоустроит прибрежную территорию. Все работы, по условиям контракта, должны быть выполнены за два месяца с момента заключения договора.
«Мероприятия по благоустройству ограничены заменой покрытий, организацией движения транспортных средств, организацией освещения, развитием озеленения, установкой малых архитектурных форм и не включает работу с объектами капитального строительства», — говорится в проекте благоустройства.
В результате благоустройства на берегу озера Старица должно появиться единое круглогодично функционирующее рекреационное пространство для жителей и гостей поселка Красный Яр. Территория будет разделена на несколько планировочных модулей: входная зона (автостоянка, сервис и информирование), зона панорамных видов (на бровке рельефа), большая поляна (центральное пространство для массовых мероприятий), зона тихого отдыха и прогулок (в том числе и у воды, лодочная станция и пляж).
Будущий подрядчик должен будет очистить от береговой поросли и отсыпать песком территорию площадью 2650 кв. м на нижней террасе, высадить деревья и кустарники, установить беседки, детскую игровую площадку, теневые навесы, вышку спасателей, кабинки для переодевания и обустроить костровое место со скамейками-бревнами.
Напомним, ранее Город55 рассказывал о поиске подрядчика для разработки проекта благоустройства Старозагородной рощи в Омске. Предполагается, что там появятся летний солярий, двухэтажный визит-центр, экотропа и парковки.