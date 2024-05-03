Пляж вместо зарослей. В Омской области за 3,5 млн благоустроят берег озера Старица

В результате благоустройства на берегу озера Старица должно появиться единое круглогодично функционирующее рекреационное пространство для жителей и гостей поселка Красный Яр. Территория будет разделена на несколько планировочных модулей: входная зона (автостоянка, сервис и информирование), зона панорамных видов (на бровке рельефа), большая поляна (центральное пространство для массовых мероприятий), зона тихого отдыха и прогулок (в том числе и у воды, лодочная станция и пляж).