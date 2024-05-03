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Published Сегодня, 07:06

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Updated Сегодня, 07:11

иллюстрация

Дождь, снег и минус 5 градусов. Омичей предупредили об ухудшении погоды на Пасху

3 мая 2024, 07:06
Фото: Город55
иллюстрация

Погода приготовила неприятный «сюрприз» для омичей на Пасху

В воскресенье, 5 мая, в регионе ожидаются осадки в виде дождя и снега. Ночью температура может опуститься до -5 градусов, а днем будет +4…+9 градусов. Тепло и солнце придут в регион только на следующей неделе.

Уже к этому воскресенью погода в Омске преподнесет очередной «сюрприз». Согласно прогнозу Обь-Иртышского УГМС, 5 мая в регионе ожидаются дожди и снег. А вот жару и солнце можно будет увидеть не раньше следующей недели, уточнили в Гидрометцентре России.

Сегодня, 3 мая, в нашем регионе ожидается значительное похолодание. Завершится короткая рабочая неделя облачной погодой и дождем. Ночью температура снизится до нуля градусов, а днем воздух прогреется максимум до +11. Порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду.

В ночь с пятницы на субботу температура воздуха упадет до -5 градусов. Днем ожидается небольшое потепление, температура поднимется до +4…+9 градусов, а местами воздух прогреется до +14 градусов.

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#Общество#Происшествия#Снег#Омск#Омская область#Прогноз погоды#Новости#Пасха#Дождь
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