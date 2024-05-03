Дождь, снег и минус 5 градусов. Омичей предупредили об ухудшении погоды на Пасху

Уже к этому воскресенью погода в Омске преподнесет очередной «сюрприз». Согласно прогнозу Обь-Иртышского УГМС, 5 мая в регионе ожидаются дожди и снег. А вот жару и солнце можно будет увидеть не раньше следующей недели, уточнили в Гидрометцентре России.