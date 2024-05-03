Дождь, снег и минус 5 градусов. Омичей предупредили об ухудшении погоды на Пасху

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
Уже к этому воскресенью погода в Омске преподнесет очередной «сюрприз». Согласно прогнозу Обь-Иртышского УГМС, 5 мая в регионе ожидаются дожди и снег. А вот жару и солнце можно будет увидеть не раньше следующей недели, уточнили в Гидрометцентре России.
Сегодня, 3 мая, в нашем регионе ожидается значительное похолодание. Завершится короткая рабочая неделя облачной погодой и дождем. Ночью температура снизится до нуля градусов, а днем воздух прогреется максимум до +11. Порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду.
В ночь с пятницы на субботу температура воздуха упадет до -5 градусов. Днем ожидается небольшое потепление, температура поднимется до +4…+9 градусов, а местами воздух прогреется до +14 градусов.