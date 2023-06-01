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Омичи рассказали о раздражающих привычках своих руководителей

1 июня 2023, 06:13
Фото: 1MI
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Каждый третий сотрудник не имеет претензий к работодателю.

Омичи рассказали, с каким отрицательными качествами своих руководителей сталкиваются на рабочем месте. Опрос провел во второй половине мая сервис по поиску вакансий SuperJob.

Больше всего в начальстве раздражает вспыльчивость и агрессия. Так ответили 11% респондентов. Для 5% опрошенных некомпетентность руководства является раздражающим фактором. Далее идут такие привычки как прокрастинация, ложь, неприятие мнения подчиненных, обесценивание работы и отсутствие дисциплины. Эти пункты набрали по 4% ответов. К бескультурью, высокомерию и безразличию негативно относятся по 2% омичей. По 1% опрошенных раздражающими привычками начальства назвали звонки и сообщения после окончания рабочего дня, абьюз, фаворитизм, жадность, злоупотребление полномочиями, игнорирование сообщений.

При этом, каждый третий сотрудник (32%) не имеет претензий к работодателю.

Ранее 83% омичей рассказали, что сталкиваются с нарушениями прав на рабочем месте. Как правило, работники стараются урегулировать рабочие конфликты самостоятельно. В суд либо трудовую инспекцию обращается лишь каждый девятый сотрудник (11%).

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#Евгений Игишев#Работа#Вакансии#Общество#Опрос#Трудоустройство#Омск#Омская область
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