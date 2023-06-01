Омичи рассказали о раздражающих привычках своих руководителей

Больше всего в начальстве раздражает вспыльчивость и агрессия. Так ответили 11% респондентов. Для 5% опрошенных некомпетентность руководства является раздражающим фактором. Далее идут такие привычки как прокрастинация, ложь, неприятие мнения подчиненных, обесценивание работы и отсутствие дисциплины. Эти пункты набрали по 4% ответов. К бескультурью, высокомерию и безразличию негативно относятся по 2% омичей. По 1% опрошенных раздражающими привычками начальства назвали звонки и сообщения после окончания рабочего дня, абьюз, фаворитизм, жадность, злоупотребление полномочиями, игнорирование сообщений.