Омичи рассказали о раздражающих привычках своих руководителей

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
Омичи рассказали, с каким отрицательными качествами своих руководителей сталкиваются на рабочем месте. Опрос провел во второй половине мая сервис по поиску вакансий SuperJob.
Больше всего в начальстве раздражает вспыльчивость и агрессия. Так ответили 11% респондентов. Для 5% опрошенных некомпетентность руководства является раздражающим фактором. Далее идут такие привычки как прокрастинация, ложь, неприятие мнения подчиненных, обесценивание работы и отсутствие дисциплины. Эти пункты набрали по 4% ответов. К бескультурью, высокомерию и безразличию негативно относятся по 2% омичей. По 1% опрошенных раздражающими привычками начальства назвали звонки и сообщения после окончания рабочего дня, абьюз, фаворитизм, жадность, злоупотребление полномочиями, игнорирование сообщений.
При этом, каждый третий сотрудник (32%) не имеет претензий к работодателю.
Ранее 83% омичей рассказали, что сталкиваются с нарушениями прав на рабочем месте. Как правило, работники стараются урегулировать рабочие конфликты самостоятельно. В суд либо трудовую инспекцию обращается лишь каждый девятый сотрудник (11%).