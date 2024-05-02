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Posted Сегодня, 13:01

Published Сегодня, 13:01

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

Этим летом не ожидается ни холодов, ни аномалий, однако засуха вполне вероятна.

Гидрометцентр РФ: будет ли тепло летом в 2024 году в Омской области

2 мая 2024, 13:01
Фото: Город55
Этим летом не ожидается ни холодов, ни аномалий, однако засуха вполне вероятна.
Погода в 2024 году в России достаточно непредсказуемая. Возникает вопрос: чего тогда ждать грядущим летом? Утепляться или раздеваться? Ответ — в материале Города55.

Стало известно, какая погода будет летом 2024 года в России, в том числе в Омской области. Об этом рассказал руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. По прогнозам синоптиков, температура воздуха в следующем сезоне ожидается около и выше нормы.

Вильфанд отметил, что это лето точно не будет холодным. Пока нельзя сказать точно, насколько поднимется выше нормы температура, но синоптики уже могут спрогнозировать, в каких регионах может быть погода чуть жарче, чем обычно.

Летний зной почувствуют на себе жители европейской территории страны, северных регионов, Северо-Западного федерального округа, севера Урала, Сибири и севера Якутии. В других частях России ожидается погода без существенных повышений.

В Гидрометцентре РФ рассказали, что каких-то аномалий этим летом в Омской области не будет. При этом, согласно метеорологическому прогнозу погоды, в некоторых частях России ожидается аномальная жара с засухой.

Начало сезона в Омской области может быть дождливым. Июнь будет дождливым и прохладным.

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