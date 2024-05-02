Гидрометцентр РФ: будет ли тепло летом в 2024 году в Омской области

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
Стало известно, какая погода будет летом 2024 года в России, в том числе в Омской области. Об этом рассказал руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. По прогнозам синоптиков, температура воздуха в следующем сезоне ожидается около и выше нормы.
Вильфанд отметил, что это лето точно не будет холодным. Пока нельзя сказать точно, насколько поднимется выше нормы температура, но синоптики уже могут спрогнозировать, в каких регионах может быть погода чуть жарче, чем обычно.
Летний зной почувствуют на себе жители европейской территории страны, северных регионов, Северо-Западного федерального округа, севера Урала, Сибири и севера Якутии. В других частях России ожидается погода без существенных повышений.
В Гидрометцентре РФ рассказали, что каких-то аномалий этим летом в Омской области не будет. При этом, согласно метеорологическому прогнозу погоды, в некоторых частях России ожидается аномальная жара с засухой.
Начало сезона в Омской области может быть дождливым. Июнь будет дождливым и прохладным.