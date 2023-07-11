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Зарплата до 90 тысяч рублей. В правительстве Омской области ищут начальников отделов

11 июля 2023, 08:28
Фото: Midjourney
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В омском правительстве ищут начальников отделов на зарплату до 90 тысяч рублей

В министерстве региональной политики и массовых коммуникаций формируют кадровый резерв.

Министерство региональной политики и массовых коммуникаций Омской области сегодня, 11 июля, разместило вакансии для главной группы должностей. В ведомстве формируют кадровый резерв. Соискателям готовы предложить зарплату от 69 до 90 тысяч рублей в месяц.

Вакансии открыты в департаменте информационно-правового обеспечения, кадровой политики и государственной службы. От кандидатов требуется стаж государственной службы не менее двух лет, знание законов. Заявки от соискателей принимаются до 31 июля.

К главной группе должностей относятся начальники отделов и их заместители.

Ранее Город55 сообщал, что мэрия Омска разместила вакансии о поиске специалистов для работы в департаментах. Специалистам готовы платить от 25 до 43 тысяч рублей в месяц.

Зарплаты от 25 до 43 тысяч. В Омске ищут специалистов для работы в мэрии
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#Евгений Игишев#Омск#Омская область#Правительство#Министерство#Работа#Вакансии#Государственная служба
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