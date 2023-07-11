Зарплата до 90 тысяч рублей. В правительстве Омской области ищут начальников отделов

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
Министерство региональной политики и массовых коммуникаций Омской области сегодня, 11 июля, разместило вакансии для главной группы должностей. В ведомстве формируют кадровый резерв. Соискателям готовы предложить зарплату от 69 до 90 тысяч рублей в месяц.
Вакансии открыты в департаменте информационно-правового обеспечения, кадровой политики и государственной службы. От кандидатов требуется стаж государственной службы не менее двух лет, знание законов. Заявки от соискателей принимаются до 31 июля.
К главной группе должностей относятся начальники отделов и их заместители.
Ранее Город55 сообщал, что мэрия Омска разместила вакансии о поиске специалистов для работы в департаментах. Специалистам готовы платить от 25 до 43 тысяч рублей в месяц.