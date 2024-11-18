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Трудоустройство

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2024
Далеко не предел: Омская область заняла 40 место в рейтинге зарплат
18 ноября, 04:26
В Омске колледжи совместно с ОНПЗ будут готовить кадры для нефтепереработки
31 октября, 11:00
Олег Белявский: за пять лет мы трудоустроили на Омский НПЗ 400 молодых специалистов
30 октября, 09:00
Аналитики назвали три самые высокооплачиваемые специальности в Омской области
21 октября, 12:56
Зарплаты до 64 тысяч. В омское миприроды набирают начальников и специалистов
27 июля, 10:35
От фотографа до репетитора. Топ-3 способа, как заработать студенту летом
Лето — время, когда студент может не только отдохнуть, но и заработать. Расскажем о доступных способах заработка, не требующих официального трудоустройства.
20 июня, 10:08
В прошлом году 30 тысяч омичей нашли новую работу, половина из них — в «оборонке»
20 июня, 04:59
Победители научной конференции от Омского НПЗ получат работу на предприятии
Омский нефтеперерабатывающий завод организовал научно-техническую конференцию «Молодой ученый» для выпускников вузов и колледжей. Большинство участников конференции будут трудоустроены, а некоторые из них уже даже проходят собеседования с руководством предприятия.
10 июня, 10:36
Цифровую трансформацию Омской области проведут при помощи технологий фирмы 1С
Цифровые решения, разработанные в компании, будут применяться при подготовке кадров для информационных технологий и в развитии электронных сервисов региона.
5 июня, 15:10
Анна Цивилева: «Помогать тем, кто встал на защиту Родины, — особая миссия»
Фонд «Защитники отечества» уже год ведет свою работу: 1 июня 2023 года в 89 регионах России филиалы организации открыли свои двери для ветеранов СВО и их близких.
2 июня, 06:15
Зарплаты до 59 тысяч. В омской РЭК открылись вакансии начальников и специалистов
22 мая, 07:24
«Очень сложно». Омичи рассказали о трудностях при поиске работы по профессии
25 апреля, 02:27
«Титан» и РЭУ им. Г. В. Плеханова подписали соглашение о сотрудничестве
1 апреля, 10:19
В Омске задержали 16-летнего поджигателя, который действовал по наводке куратора
27 января, 06:56
2023
30% омичей рассказали, что возвращались на прежнее место работы после увольнения
На это влияли факторы приятного коллектива, выгодных условий труда и удобного расположения офиса или предприятия.
15 ноября 2023, 03:50
Коты и красивые сотрудницы. Какие необычные факторы влияют на трудоустройство омичей
3 ноября 2023, 06:14
Бывший омский губернатор Александр Бурков официально устроился на «Уралвагонзавод»
18 октября 2023, 07:36
Компенсируют стоимость обучения. В Омске приглашают на работу водителей автобусов
14 октября 2023, 03:13
Хоценко побывал на открытии проекта «Взлетная полоса для молодых профессионалов»
26 сентября 2023, 11:10
Зарплата от 70 тысяч. Омский завод имени Попова открыл десятки вакансий
18 сентября 2023, 11:18

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