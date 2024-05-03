В Омске пройдет бесплатный концерт финалистки «Фабрики звезд» Юлианны Карауловой

Posted Сегодня, 05:57
Published Сегодня, 05:57
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Updated Сегодня, 05:59
В Омске 1 июня на сцене «Зеленого острова» пройдет бесплатный концерт певицы Юлианны Карауловой. Она выступит на дне рождения парка «Вокруг света», рассказали в пресс-службе организации.
Юлианна Караулова известна такими песнями, как «Ты не такой», «Внеорбитная», «Попытка», «Девочка, не прощай», «Жестокая любовь», «Угонщица», «Так сильно», «Градусы» и другими композициями. Певица ранее входила в состав коллектива 5sta Family, является финалисткой «Фабрики звезд-5».
Также парк «Вокруг свет» во время концерта разыграет среди зрителей призы и подарки.
Ранее Город55 рассказывал, где весело и интересно провести время в Омске: