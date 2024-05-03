Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:57

Published Сегодня, 05:57

Modified Сегодня, 05:59

Updated Сегодня, 05:59

Иллюстрация

В Омске пройдет бесплатный концерт финалистки «Фабрики звезд» Юлианны Карауловой

3 мая 2024, 05:57
Фото: 1MI
Иллюстрация

Для омичей бесплатно выступит певица Юлианна Караулова

Концерт состоится 1 июня на сцене «Зеленого острова».

В Омске 1 июня на сцене «Зеленого острова» пройдет бесплатный концерт певицы Юлианны Карауловой. Она выступит на дне рождения парка «Вокруг света», рассказали в пресс-службе организации.

Юлианна Караулова известна такими песнями, как «Ты не такой», «Внеорбитная», «Попытка», «Девочка, не прощай», «Жестокая любовь», «Угонщица», «Так сильно», «Градусы» и другими композициями. Певица ранее входила в состав коллектива 5sta Family, является финалисткой «Фабрики звезд-5».

Также парк «Вокруг свет» во время концерта разыграет среди зрителей призы и подарки.

Ранее Город55 рассказывал, где весело и интересно провести время в Омске:

Новые кафе и рестораны: где весело и интересно провести время в Омске
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Общество#Омск#Автомобиль#День рождения#Парк#Концерт#Зеленый остров#Подарки#Вокруг света
Подпишитесь
Гидрометцентр РФ: будет ли тепло летом в 2024 году в Омской области
Вчера, 13:01
Как поменялся состав омского «Авангарда». Следим онлайн
Сегодня, 04:26
Дождь, снег и минус 5 градусов. Омичей предупредили об ухудшении погоды на Пасху
Сегодня, 07:06
Появились данные о том, сколько зарабатывает ректор ОмГУ Сергей Замятин
Сегодня, 06:59
Пляж вместо зарослей. В Омской области за 3,5 млн благоустроят берег озера Старица
Сегодня, 04:23
"