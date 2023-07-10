Зарплаты от 25 до 43 тысяч. В Омске ищут специалистов для работы в мэрии

В управление общественных отношений и социальных вопросов и в департамент контроля требуются ведущие специалисты. Желающим подать заявление на соискание должностей необходимо высшее образование и опыт государственной службы. Заработная плата у ведущих специалистов составляет от 32 до 39 тысяч рублей.