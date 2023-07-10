Зарплаты от 25 до 43 тысяч. В Омске ищут специалистов для работы в мэрии

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
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Updated Сегодня, 07:45
Мэрия Омска сегодня, 10 июля, разместила новые вакансии. Сразу четыре.
В департамент архитектуры и градостроительства требуется главный специалист. Сотруднику, как сказано в объявлении, предстоит заниматься «решением вопросов местного значения». Кандидату необходимо иметь высшее образование, опыт госслужбы, знание законов РФ. Соискателю готовы предложить зарплату от 35 до 43 тысяч рублей в месяц.
В департамент образования администрации Омска ищут специалиста 1 категории. Сотрудник будет вести надзор за деятельностью опекунов и попечителей несовершеннолетних. Требования к кандидату — среднее профессиональное образование и опыт государственной службы. Зарплатная «вилка» для специалиста 1 категории — от 25 до 31 тысячи.
В управление общественных отношений и социальных вопросов и в департамент контроля требуются ведущие специалисты. Желающим подать заявление на соискание должностей необходимо высшее образование и опыт государственной службы. Заработная плата у ведущих специалистов составляет от 32 до 39 тысяч рублей.
Заявки от соискателей принимают до 31 августа.
Ранее Город55 сообщал, что в правительстве Омской области набирают сотрудников для работы с государственными закупками. Там формируют кадровый резерв старшей группы должностей.