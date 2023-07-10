Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:29

Published Сегодня, 07:29

Modified Сегодня, 07:45

Updated Сегодня, 07:45

Изображение материала

Зарплаты от 25 до 43 тысяч. В Омске ищут специалистов для работы в мэрии

10 июля 2023, 07:29
Фото: 1MI
Иллюстрация

Мэрия Омска разместила вакансии о поиске специалистов для работы в департаментах

От кандидатов требуется обязательный опыт государственной службы.

Мэрия Омска сегодня, 10 июля, разместила новые вакансии. Сразу четыре.

В департамент архитектуры и градостроительства требуется главный специалист. Сотруднику, как сказано в объявлении, предстоит заниматься «решением вопросов местного значения». Кандидату необходимо иметь высшее образование, опыт госслужбы, знание законов РФ. Соискателю готовы предложить зарплату от 35 до 43 тысяч рублей в месяц.

В департамент образования администрации Омска ищут специалиста 1 категории. Сотрудник будет вести надзор за деятельностью опекунов и попечителей несовершеннолетних. Требования к кандидату — среднее профессиональное образование и опыт государственной службы. Зарплатная «вилка» для специалиста 1 категории — от 25 до 31 тысячи.

В управление общественных отношений и социальных вопросов и в департамент контроля требуются ведущие специалисты. Желающим подать заявление на соискание должностей необходимо высшее образование и опыт государственной службы. Заработная плата у ведущих специалистов составляет от 32 до 39 тысяч рублей.

Заявки от соискателей принимают до 31 августа.

Ранее Город55 сообщал, что в правительстве Омской области набирают сотрудников для работы с государственными закупками. Там формируют кадровый резерв старшей группы должностей.

Зарплата от 39 до 42 тысяч. В омском правительстве ищут специалистов по госзакупкам
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Работа#Вакансии#Мэрия#Мэрия Омска#Администрация#Госслужба#Общество#Чиновник#Омск#Омская область
Подпишитесь
Инсайд: место Мизулиной в Совете Федерации займет Иван Евстифеев
Сегодня, 04:56
«Такие люди нам в команде не нужны». Хоценко уволил главу омского минцифры Ключенко
Сегодня, 03:29
Омский подполковник Кудояр стал фигурантом уголовного дела из-за мертвого шпица
Сегодня, 10:51
Стало известно, кого подозревают в пособничестве начальнику омской ИК-6 Пилипенко
Сегодня, 10:44
Срочно. Омичей, застрявших в степи Казахстана, отвезли в Караганду
Вчера, 11:21
Клиенты сети АЗС «Газпромнефть» получат скидку на топливо при покупке кофе
Сегодня, 12:32