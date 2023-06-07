Накануне сезона в омском лагере «Иртышские зори» снесли аварийный спальный корпус

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
Еще в начале мая Сергей Шелест подписал постановление о сносе спального корпуса № 1 в детском лагере «Иртышские зори», который находится в Чернолучинском поселке на улице Курортная. Правда, тогда ничего не говорилось о сроках работ.
Городу55 стало известно, что сегодня об аварийном корпусе площадью 193,9 кв. м (а таким его признали в декабре прошлого года) ничего не напоминает. Контракт на снос здания ДОЛ «Иртышские зори», и. о. директора в котором значится Дмитрий Доруга, заключил с индивидуальным предпринимателем Матвеевым М. А. За демонтаж ему заплатили 175 тысяч рублей. В пресс-службе городской администрации пояснили, что работы по договору уже выполнены.
Согласно условиям контракта, подрядчик не только разобрал здание аварийного корпуса, но и засыпал оставшийся котлован и убрал за собой весь мусор.
Напомним, что в этом году на отдых детей в лагерях из областного бюджета собирались выделить 430 млн рублей. Посетить детские лагеря смогут 70 тысяч школьников. Еще 22 млн рублей из бюджетов Омска и области выделили на отдых детей в пришкольных лагерях. Они откроются в этом году на базе 111 школ.