Накануне сезона в омском лагере «Иртышские зори» снесли аварийный спальный корпус

Городу55 стало известно, что сегодня об аварийном корпусе площадью 193,9 кв. м (а таким его признали в декабре прошлого года) ничего не напоминает. Контракт на снос здания ДОЛ «Иртышские зори», и. о. директора в котором значится Дмитрий Доруга, заключил с индивидуальным предпринимателем Матвеевым М. А. За демонтаж ему заплатили 175 тысяч рублей. В пресс-службе городской администрации пояснили, что работы по договору уже выполнены.