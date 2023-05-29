В Омской области на отдых детей в лагерях планируют выделить 430 млн рублей

Ранее Город55 сообщал, что на пришкольные лагеря из бюджетов Омска и области выделили 22 млн рублей. В них смогут отдохнуть до 10,5 тысяч детей. Лагеря откроются на базе 111 школ, что на 15 больше, чем в прошлом году. Продолжительность смен составит 10 и 21 день. Пришкольные лагеря начали работать с 22 мая.