В Омской области на отдых детей в лагерях планируют выделить 430 млн рублей

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
В Омской области в 2023 году на отдых детей в лагерях планируют выделить 430 млн рублей. Об этом рассказал сегодня, 29 мая, врио губернатора Виталий Хоценко в своем телеграм-канале. Отдохнуть в детских лагерях смогут 70 тысяч школьников.
«Поручил усилить меры безопасности детей летом. У нас открываются детские оздоровительные лагеря и нужно уделять особое внимание их защите. Для детей должны быть созданы максимально безопасные условия пребывания», — добавил глава региона.
Ранее Город55 сообщал, что на пришкольные лагеря из бюджетов Омска и области выделили 22 млн рублей. В них смогут отдохнуть до 10,5 тысяч детей. Лагеря откроются на базе 111 школ, что на 15 больше, чем в прошлом году. Продолжительность смен составит 10 и 21 день. Пришкольные лагеря начали работать с 22 мая.