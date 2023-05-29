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В Омской области на отдых детей в лагерях планируют выделить 430 млн рублей

29 мая 2023, 06:27
Фото: 1MI
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В этом году отдохнуть смогут 70 тысяч школьников.

В Омской области в 2023 году на отдых детей в лагерях планируют выделить 430 млн рублей. Об этом рассказал сегодня, 29 мая, врио губернатора Виталий Хоценко в своем телеграм-канале. Отдохнуть в детских лагерях смогут 70 тысяч школьников.

«Поручил усилить меры безопасности детей летом. У нас открываются детские оздоровительные лагеря и нужно уделять особое внимание их защите. Для детей должны быть созданы максимально безопасные условия пребывания», — добавил глава региона.

Ранее Город55 сообщал, что на пришкольные лагеря из бюджетов Омска и области выделили 22 млн рублей. В них смогут отдохнуть до 10,5 тысяч детей. Лагеря откроются на базе 111 школ, что на 15 больше, чем в прошлом году. Продолжительность смен составит 10 и 21 день. Пришкольные лагеря начали работать с 22 мая.

На пришкольные лагеря из бюджетов Омска и области выделили 22 млн рублей
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#Омск#Дети#Лагерь#Детский лагерь#Врио губернатора Омской области#Виталий Хоценко#Евгений Игишев
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