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В омском поселке Чернолучинский снесут один из спальных корпусов детского лагеря

4 мая 2023, 09:27
Фото: Город55
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Речь идет о лагере «Иртышские зори», и. о. директора которого является Дмитрий Доруга.

Накануне мэр Омска Сергей Шелест подписал постановление о сносе спального корпуса № 1 в детском оздоровительном лагере «Иртышские зори», расположенном в поселке Чернолучинский на улице Курортная. В декабре прошлого года специалисты ООО «Центр судебной экспертизы и оценки» сделали вывод, что здание находится в аварийном состоянии и не подлежит ремонту.

Проведением работ по демонтажу корпуса площадью 193,9 кв. м предстоит заняться представителям лагеря и депимущества городской администрации. В какие сроки это нужно сделать — не уточняется. Контролировать исполнение постановления будет директор департамента имущественных отношений Дмитрий Махиня.

Фото: Скриншот с Публичной кадастровой карты Омской области

Отметим, что лагерь «Иртышские зори» относится к бюджетным учреждениям Омска. С 8 июля 2021 года и. о. директора в лагере значится Дмитрий Доруга. Он также занимает должность председателя в благотворительном фонде «Развитие омского плавания».

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#Юлия Истомина#Снос зданий#Снос#Детский лагерь#Депимущества#Постановление#Общество#Город#Новости#Омск#Омский район
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