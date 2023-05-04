В омском поселке Чернолучинский снесут один из спальных корпусов детского лагеря

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
Накануне мэр Омска Сергей Шелест подписал постановление о сносе спального корпуса № 1 в детском оздоровительном лагере «Иртышские зори», расположенном в поселке Чернолучинский на улице Курортная. В декабре прошлого года специалисты ООО «Центр судебной экспертизы и оценки» сделали вывод, что здание находится в аварийном состоянии и не подлежит ремонту.
Проведением работ по демонтажу корпуса площадью 193,9 кв. м предстоит заняться представителям лагеря и депимущества городской администрации. В какие сроки это нужно сделать — не уточняется. Контролировать исполнение постановления будет директор департамента имущественных отношений Дмитрий Махиня.
Отметим, что лагерь «Иртышские зори» относится к бюджетным учреждениям Омска. С 8 июля 2021 года и. о. директора в лагере значится Дмитрий Доруга. Он также занимает должность председателя в благотворительном фонде «Развитие омского плавания».