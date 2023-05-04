В омском поселке Чернолучинский снесут один из спальных корпусов детского лагеря

Накануне мэр Омска Сергей Шелест подписал постановление о сносе спального корпуса № 1 в детском оздоровительном лагере «Иртышские зори», расположенном в поселке Чернолучинский на улице Курортная. В декабре прошлого года специалисты ООО «Центр судебной экспертизы и оценки» сделали вывод, что здание находится в аварийном состоянии и не подлежит ремонту.