В омском Амуре-2 планируют построить восьмиэтажку на 155 квартир

В этом году, по итогам первых четырех месяцев, в Омской области ввели в эксплуатацию 256,34 тысяч кв. м. жилья. Это 97,8% к аналогичному периоду прошлого года. Всего в регионе в 2023 году запланировано построить 639 тысяч «квадратов» жилплощади.