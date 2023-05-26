В омском Амуре-2 планируют построить восьмиэтажку на 155 квартир

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
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Updated Сегодня, 06:55
В Амурском-2 планируют построить новый восьмиэтажный дом, сообщили сегодня, 26 мая, в администрации Омска. Согласно проекту, в здании будет 155 квартир: 91 однокомнатная, 37 двухкомнатных и 27 трехкомнатных. Общая площадь жилых помещений в доме составит 7867,2 кв. м.
Возводить дом будет «Строительно-монтажное управление-10 Стройбетон „Северное“. Компания поучила соответствующее разрешение от департамента архитектуры и градостроительства администрации Омска.
Ранее Город55 сообщал, что в Центральном округе начнут строительство многоквартирного жилого дома. Шестиэтажка на 70 квартир расположится на улице Успешной.
В этом году, по итогам первых четырех месяцев, в Омской области ввели в эксплуатацию 256,34 тысяч кв. м. жилья. Это 97,8% к аналогичному периоду прошлого года. Всего в регионе в 2023 году запланировано построить 639 тысяч «квадратов» жилплощади.