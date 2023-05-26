Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:53

Published Сегодня, 06:53

Modified Сегодня, 06:55

Updated Сегодня, 06:55

Изображение материала

В омском Амуре-2 планируют построить восьмиэтажку на 155 квартир

26 мая 2023, 06:53
Фото: 1MI
Иллюстрация
Общая площадь жилья составит почти 8 тысяч квадратных метров.

В Амурском-2 планируют построить новый восьмиэтажный дом, сообщили сегодня, 26 мая, в администрации Омска. Согласно проекту, в здании будет 155 квартир: 91 однокомнатная, 37 двухкомнатных и 27 трехкомнатных. Общая площадь жилых помещений в доме составит 7867,2 кв. м.

Возводить дом будет «Строительно-монтажное управление-10 Стройбетон „Северное“. Компания поучила соответствующее разрешение от департамента архитектуры и градостроительства администрации Омска.

Ранее Город55 сообщал, что в Центральном округе начнут строительство многоквартирного жилого дома. Шестиэтажка на 70 квартир расположится на улице Успешной.

В этом году, по итогам первых четырех месяцев, в Омской области ввели в эксплуатацию 256,34 тысяч кв. м. жилья. Это 97,8% к аналогичному периоду прошлого года. Всего в регионе в 2023 году запланировано построить 639 тысяч «квадратов» жилплощади.

В Омской области за 4 месяца построили 256 тысяч квадратных метров жилья
Узнать подробнее
В Омске на улице Успешной построят шестиэтажку на 70 квартир
Узнать подробнее
#Амур#Строительство#Строительство дома#Город#Общество#Омск#Омская область#Евгений Игишев
Подпишитесь
Как Омск простился с Владимиром Варнавским. Фоторепортаж из Концертного зала
Вчера, 10:56
Замминистра образования Леонид Гурьян уволился из правительства Омской области
Сегодня, 04:16
Новые очаги бешенства. В омских деревнях ввели карантин из-за зараженных животных
Сегодня, 03:16
Зарплата до 87 тысяч. В омском Лесхозе разместили вакансию замначальника управления
Сегодня, 05:13
Ушел из жизни директор омской Академии «Авангард» Евгений Хацей
Вчера, 14:33
В зоне СВО погиб 36-летний мобилизованный из Омской области
Сегодня, 06:29