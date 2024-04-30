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В Омской области отремонтируют дороги. Рассказываем, где появится новый асфальт

30 апреля 2024, 04:43
Фото: Правительство Омской области
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В Омской области отремонтируют больше 100 км дорог

В Омске улицы 6-я Шинная, Коммунальная, Волочаевская, Театральная площадь, Омская и 60 лет Победы реконструируют по всей протяженности.

В Омской области в 2024 году планируют отремонтировать больше 100 км дорог. Работы выполнят по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

В региональном правительстве сообщили, какие участки отремонтируют. Трассу Омск — Одесское — Казахстан обновят на участках 83 — 88 км и 97 — 98 км. В Таврической районе ремонт пройдет на дороге Таврическое — Луговое — Тихвинка — Новоуральский — Пристанское.

Дорожники также продолжат ремонт дороги Тобольск — Тара — Томск. В план работ включили участок Тара — Усть-Ишим в Тевризском районе: 105 — 106 км, 112 — 113 км, 162 — 163 км, 169 — 170 км, 163 — 169 км, 170 — 182 км.

На всех участках обещают уложить асфальтобетонное покрытие, установить новые дорожные знаки, нанести разметку.

В Омске собираются отремонтировать 9 дорог. Улицы 6-я Шинная, Коммунальная, Волочаевская, Театральная площадь, Омская и 60 лет Победы реконструируют по всей протяженности.

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#Евгений Игишев#Омск#Ремонт дорог#Дорожный ремонт#Дорожные знаки#Таврический район#Нацпроект#Тара#Томск#Безопасные качественные дороги#Тобольск#Улицы
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