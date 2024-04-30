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Published Сегодня, 09:08

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Updated Сегодня, 09:44

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Горит зерно. В Лузино Омской области произошел пожар на производстве

30 апреля 2024, 09:08
Фото: 1MI
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Под Омском вспыхнуло зернохранилище

На месте работают спасатели.

В Лузино вспыхнул пожар на производстве. Об этом сегодня, 30 апреля, сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.

«В селе Лузино Омского района произошло возгорание в производственном цехе одного из предприятий. Обстоятельства выясняются. На месте работают оперативные службы», — написал глава региона.

В региональном МЧС рассказали, что сообщение о возгорании поступило около 13 часов. Пожар произошел на улице Транспортная в зернохранилище на четвертом этаже.

Загорелись зерноотложения в трех установках системы охлаждения на площади 84 кв. м. На месте работают 30 специалистов МЧС России и 7 единиц техники. Пострадавших нет, — пояснили в ведомстве.

Согласно данным 2Гис, на улице Транспортной находится «Лузинский комбикормовый завод».

Обновлено. В 15:38 пожар был локализован.

Новость дополняется.

Напомним, 25 апреля крупный пожар произошел на Красноярском тракте на грузовом складе. Там вспыхнули три цистерны с растворителем. Дым от пожара было видно практически со всех частей города.

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#Евгений Игишев#Происшествия#Омск#Предприятие#Лузино#Производственный цех
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