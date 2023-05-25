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В Омской области за 4 месяца построили 256 тысяч квадратных метров жилья

25 мая 2023, 05:50
Фото: 1MI
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Всего в регионе в 2023 году запланировано построить 639 тысяч «квадратов» жилплощади.

С января по апрель 2023 года в Омской области ввели в эксплуатацию 256,34 тысяч кв. м. жилья. Это 97,8% к аналогичному периоду прошлого года, сообщили сегодня, 25 мая, в пресс-службе регионального минстроя.

Всего в Омской области в 2023 году запланировано построить 639 тысяч «квадратов» жилплощади, из них более 80 тысяч кв. м. в многоквартирных домах и 176 тысяч кв. м. в индивидуальных жилых домах.

Больше всего квартир сейчас доступно в новостройках микрорайонов Прибрежный, Амурский-2, Московка-2 и в домах по улицам 3-я Енисейская, 2-я Тюкалинская и Пригородная.

Накануне Город55 сообщал, что в Центральном округе начнут строительство многоквартирного жилого дома. Шестиэтажка на 70 квартир расположится на улице Успешной.

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#Недвижимость#Строительство#Минстрой#Жилье#Город#Омск#Омская область#Евгений Игишев
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