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В омских Нефтяниках возле школы появится «умная» спортплощадка за 11,7 млн рублей

5 мая 2023, 04:33
Фото: 1MI
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Сейчас ищут подрядчика, который займется обустройством спортивной площадки.

В Советском округе Омска планируют сделать «умную» спортплощадку «Лето». Появится она в рамках капремонта возле школы № 120 по адресу проспект Менделеева, 32В. Само образовательное учреждение и выступает заказчиком работ.

За устройство спортивной площадки подрядчику готовы заплатить 11,7 млн рублей. Заявки от компаний ждут до 12 мая, итоги торгов подведут 16 мая.

На работу у подрядной организации будет всего 30 дней. За это время нужно будет успеть выполнить устройство травяного покрытия, покрытия для беговых дорожек, площадок для волейбола и баскетбола, установить конструкции трибуны на 100 мест и спортивное оборудование.

Площадка будет находиться между детским садом и школойПлощадка будет находиться между детским садом и школой
Площадка будет находиться между детским садом и школой
Фото: Скриншот проектной документации

Заказчик, кстати, обещает передать часть материалов, необходимых для работы, в частности, 2007 кв. м искусственного покрытия, футбольные ворота, баскетбольные и волейбольные стойки, трибуны, комплект для воркаута и уличные тренажеры.

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#Юлия Истомина#Школа#Капремонт#Спортивные площадки#Спорт#Образование#Торги#Подрядчик#Город#Новости#Омск
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