В омских Нефтяниках возле школы появится «умная» спортплощадка за 11,7 млн рублей

На работу у подрядной организации будет всего 30 дней. За это время нужно будет успеть выполнить устройство травяного покрытия, покрытия для беговых дорожек, площадок для волейбола и баскетбола, установить конструкции трибуны на 100 мест и спортивное оборудование.