В омских Нефтяниках возле школы появится «умная» спортплощадка за 11,7 млн рублей

Posted Сегодня, 04:33
Published Сегодня, 04:33
Modified Сегодня, 04:35
Updated Сегодня, 04:35
В Советском округе Омска планируют сделать «умную» спортплощадку «Лето». Появится она в рамках капремонта возле школы № 120 по адресу проспект Менделеева, 32В. Само образовательное учреждение и выступает заказчиком работ.
За устройство спортивной площадки подрядчику готовы заплатить 11,7 млн рублей. Заявки от компаний ждут до 12 мая, итоги торгов подведут 16 мая.
На работу у подрядной организации будет всего 30 дней. За это время нужно будет успеть выполнить устройство травяного покрытия, покрытия для беговых дорожек, площадок для волейбола и баскетбола, установить конструкции трибуны на 100 мест и спортивное оборудование.
Заказчик, кстати, обещает передать часть материалов, необходимых для работы, в частности, 2007 кв. м искусственного покрытия, футбольные ворота, баскетбольные и волейбольные стойки, трибуны, комплект для воркаута и уличные тренажеры.