Площадка для прогулок и игр. В строящейся школе в Омске оборудуют атриум

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
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Updated Сегодня, 06:16
В строящейся школе в ЖК «Кузьминки» на Левобережье появится атриум с игровыми площадками, сообщили в администрации Омска.
«Главный атриум станет основным коммуникационным базисом структуры школы, совмещающим в себе функции внеурочного общения, проведения различных культурно-массовых мероприятий», — поделился архитектор проекта Леонид Гусельников.
Школа на 1122 места будет иметь Г-образную форму и состоять из блоков для младших, средних и старших классов. Все блоки соединят в единое пространство с помощью рекреаций и атриума. Здание рассчитано на 44 класса, чтобы дети учились в одну смену.
Библиотеку в будущей школе обещают сделать современным информационно-медийным пространством, чтобы там можно было проводить интерактивные открытые уроки.
Школу в Кузьминках строят по договору концессии. Работы ведет компания «Новая школа», возглавляемая застройщиком Алексеем Певневым.