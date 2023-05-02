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Площадка для прогулок и игр. В строящейся школе в Омске оборудуют атриум

2 мая 2023, 06:11
Фото: Администрация Омска
В атриуме можно будет прогуляться на перемене

В омских Кузьминках в строящейся школе спроектировали атриум

Во внутреннем дворике будут располагаться игровые площадки.

В строящейся школе в ЖК «Кузьминки» на Левобережье появится атриум с игровыми площадками, сообщили в администрации Омска.

«Главный атриум станет основным коммуникационным базисом структуры школы, совмещающим в себе функции внеурочного общения, проведения различных культурно-массовых мероприятий», — поделился архитектор проекта Леонид Гусельников.

Школа на 1122 места будет иметь Г-образную форму и состоять из блоков для младших, средних и старших классов. Все блоки соединят в единое пространство с помощью рекреаций и атриума. Здание рассчитано на 44 класса, чтобы дети учились в одну смену.

Библиотеку в будущей школе обещают сделать современным информационно-медийным пространством, чтобы там можно было проводить интерактивные открытые уроки.

Школу в Кузьминках строят по договору концессии. Работы ведет компания «Новая школа», возглавляемая застройщиком Алексеем Певневым.

Фото: Администрация Омска
Омская администрация выдала разрешение на строительство школы в «Кузьминках»
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#Евгений Игишев#Школа#Омская школа#Строительство#Строительство школы#Кузьминки#Город#Омск
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