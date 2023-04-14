Работаем в минус. Почему собственность Омской области не приносит доходов

Posted Сегодня, 02:28
Published Сегодня, 02:28
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Updated Сегодня, 02:57
Большое внимание в этот раз уделили работе и финансово-хозяйственной деятельности АО «Омскоблводопровод», учету инженерных систем и бесхозяйных объектов, распоряжению областной собственностью. Главный недостаток, по мнению депутатов, из-за которого и возникает множество проблем, это отсутствие в регионе комплексных программ развития инженерной инфраструктуры, ведь именно это позволило бы эффективно управлять областной собственностью.
АО «Омскоблводопровод» создали в 2004 году в результате приватизации государственного предприятия. 100% акций общества находится в областной собственности. Сегодня акционерное общество предоставляет свои услуги потребителям 13 из 32 муниципальных районов Омской области. Питьевую воду получают 244.6 тысячи человек в 326 населенных пунктах и 2.5 тысячи юридических лиц. Обществом по состоянию на 1 января 2022 года эксплуатировались водопроводы общей протяженностью 4103.8 км (41% от общей протяженности сетей водоснабжения Омской области), и половина из них приняты на обслуживание по договорам аренды с муниципальными районами.
Финансово-хозяйственную деятельность АО за 2021 год и первую половину 2022 года проверили специалисты Контрольно-счетной палаты Омской области. И выводы, к которым они пришли, сложно назвать положительными.
Главными проблемами «Омскоблводопровода», как следует из отчета КСП, представленного аудитором Людмилой Шевченко, являются высокая аварийность водопроводных сетей, высокий уровень потерь воды и малое количество потребителей. Фактический износ водопроводных сетей составляет около 70%, из-за чего, конечно, постоянно возникают аварийные ситуации. В 2021 году фактический показатель потерь воды составил 26,2%, что выше показателя, установленного приказом РЭК.
Предприятие по итогам 2021 года получило убытки в 57 млн рублей, и впоследствии они продолжили расти. Так, в первом полугодии 2022-го убытки составили уже 181 млн рублей. По сути, проверка подтвердила, что «Омскоблводопровод» не выполнил плановые показатели экономической эффективности, а в утвержденной обществом стратегии на 2022–2030 годы даже не предусмотрено достижение одной из важных целей — получения прибыли.
«Сейчас стратегия развития перерабатывается. Служебная проверка в обществе была проведена, виновные лица из числа менеджмента наказаны, какие-то моменты были исправлены в ходе проведения проверки, — сообщила депутатам комитета замминистра энергетики и ЖКХ Омской области Яна Старухина. — Чтобы нивелировать потери и поправить деятельность общества, министерство с 2020 года выделяет субсидии. Они идут на приобретение трубной продукции, чтобы можно было заменить наиболее аварийные участки, и покупку спецтехники».
Последние три года гендиректором АО «Омскоблводопровод» является Дмитрий Кремер. Он, кстати, заявил, что основной причиной убытков в прошлом году стала переоценка имущества, а также рассказал о планах по ремонту сетей водоснабжения.
«У нас сейчас в тарифе производственная программа составляет 160 млн в год. Но чтобы заменить все сети, которые у нас есть, нужно около 10 млрд рублей», — отметил Дмитрий Кремер.
В Омской области ситуация с водоснабжением становится все хуже и хуже. Многочисленные проблемы в виде убытков, износа сетей, недостатка транспорта, космически высоких тарифов пока не находят никакого решения.
«В целом убыток общества прирос в 3.26 раза за отчетный период. Но нас интересует общее: вопрос водоснабжения, частью которого является АО „Омскоблводопровод“. Как обеспечивается водоснабжение региона? Где общая схема водоснабжения, в которую должны быть включены все районы Омской области?» — спросил председатель комитета по собственности Игорь Зуга.
Неудовлетворенными члены комитета остались и отчетом Контрольно-счетной палаты.
«Обратимся к выводам КСП. Основной причиной выявленных нарушений и недостатков названо принятие управленческих решений единоличным исполнительным органом общества. А мы с вами уже 1.5 года говорим, что ответственность единоличного исполнительного органа не является ключевой без решений совета директоров, осуществляющего стратегическое управление обществом. Нас интересуют конкретные выводы контрольного органа в части оценки эффективности формирования, управления и распоряжения собственностью, в части ущерба, который наносится государственной собственности Омской области решениями каждого органа управления. В чем конкретно проявились нарушения и недостатки в деятельности гендиректора? Где оценка деятельности совета директоров по принятым решениям персонально по каждому представителю Омской области?» — отметил Игорь Зуга.
В итоге результаты проверки КСП оставили больше вопросов чем ответов. Члены комитета приняли решение обратиться в прокуратуру Омской области для проведения проверки исполнения федерального и областного законодательства органами управления АО «Омскоблводопровод», а также предложили скорректировать стратегию развития АО и рассмотреть этот согласованный с минэкономики документ на заседании комитета в сентябре 2023 года.
Депутат омского заксобрания Евгений Еловик обратил внимание на несоответствие данных по количеству бесхозных газопроводов на территории региона. В минимущества и минэнергетики предоставили разные цифры по выявленным бесхозным газопроводам — 660 и 6436 соответственно. Разница почти в 10 раз.
«Необходимо все-таки сформировать один актуальный перечень, предоставить информацию по выполненной работе по регистрации права муниципальной собственности на бесхозные объекты. Если вдруг до этого еще не дошло, обязательно разработать технические планы по объектам, на которые из областного бюджета были выделены средства. Надо озадачиваться вопросами безопасности», — подчеркнул Евгений Еловик.
Еще один блок вопросов, который успели обсудить на заседании комитета, касался работы минимущества Омской области.
С отчетами об исполнении областного бюджета и о приватизации собственности Омской области за прошлый год депутатов познакомила замминистра имущественных отношений Лилия Гулиева.
Но сначала немного цифр. План неналоговых поступлений в 2022 году был обозначен в 189 655.4 рубля, фактический объем поступлений оказался немного выше — 213 321.4 рубля. Наибольшую долю составили поступления от услуг аренды (земли, казенного имущества, имущества, которое находится в оперативном управлении). Удалось практически достичь и показателя по объему бюджетных ассигнований — 1 243 310.44 рубля, или 98% от плана.
Несмотря на это, можно констатировать недостаточность бюджета минимущества Омской области на реализацию полномочий ведомства. Этот вопрос неоднократно обсуждался, но пока по нему так и не произошло никаких положительных изменений.
«Министерство заняло неактивную позицию. Необходимы системные изменения, переход к программе управления и распоряжения государственной собственностью Омской области, приватизации государственного имущества Омской области. Имущество 114 млрд рублей, если оно не приносит в бюджет хотя бы 5 млрд рублей, то надо всех руководителей стимулировать к этому. Эти деньги очень нужны региону, на них можно реализовать многие идеи», — подчеркнул председатель комитета Игорь Зуга.
Не обходится без сложностей и работа минимущества по приватизации собственности Омской области. Как отметила замминистра имущественных отношений Лилия Гулиева, почти все ликвидное имущество было реализовано ранее и теперь в приватизацию идет то, что остается невостребованным. С такой проблемой столкнулась не только Омская область, но и другие регионы России.
«За прошлый год реализованы 1 объект недвижимого имущества в рамках реализации преимущественного права субъекта малого и среднего предпринимательства на приобретение арендуемого имущества и 54 объекта движимого имущества по результатам аукционов. Общая сумма средств от продажи областного имущества, поступившая в областной бюджет в 2022 году, составила 7.4 млн рублей», — добавила Лилия Гулиева.
В итоге комитет снова вернулся с предложением для министерства имущественных отношений, которое уже высказывалось в ноябре 2022 года. Касается оно изменения направлений использования объектов областной собственности, планируемых к приватизации.
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Рассмотренные вопросы в очередной раз показали необходимость системного подхода к исполнению обязанностей всеми субъектами управления собственностью. Отсутствие комплексных программ развития инженерной инфраструктуры (для дорог, газоснабжения, водоснабжения, канализации, ливневых очистных сооружений) приводит к хаосу в работе соответствующих организаций и профильных министерств.
Как подчеркнул Игорь Зуга, важно составить подобные комплексные программы и в дальнейшем уже просто актуализировать подготовленные схемы. Пока этого не произойдет, и дальше не будет понимания, какими ресурсами обладает регион и какими сферами ответственности обладает каждая из профильных структур.