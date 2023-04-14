Работаем в минус. Почему собственность Омской области не приносит доходов

АО «Омскоблводопровод» создали в 2004 году в результате приватизации государственного предприятия. 100% акций общества находится в областной собственности. Сегодня акционерное общество предоставляет свои услуги потребителям 13 из 32 муниципальных районов Омской области. Питьевую воду получают 244.6 тысячи человек в 326 населенных пунктах и 2.5 тысячи юридических лиц. Обществом по состоянию на 1 января 2022 года эксплуатировались водопроводы общей протяженностью 4103.8 км (41% от общей протяженности сетей водоснабжения Омской области), и половина из них приняты на обслуживание по договорам аренды с муниципальными районами.