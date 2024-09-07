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Министерство имущественных отношений

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2024
Минимущество назвало самые прибыльные компании Омска, акциями которых владеет регион
Решение о перечислении дивидендов приняли акционеры сразу 15 компаний, но только 5 из них смогли превысить свои годовые показатели.
7 сентября, 13:11
Кандидаты неизвестны. В омском аэропорту выберут нового генерального директора
16 июля, 04:10
Зарплаты до 62 тысяч. В омском минимущества открыли свежие вакансии
Кандидатам необходимо иметь высшее образование, опыт государственной службы.
11 июня, 05:54
Переедет частично. В Омске на Гагарина хотят оставить поликлинику военного госпиталя
1 февраля, 03:48
Ажиотаж на торгах. Магазин в омском поселке Карьер построит жительница Новосибирска
3 января, 03:11
2023
Еще 10 млн за участок. В Омской области ищут владельца для готового на 10% долгостроя
27 октября 2023, 04:43
В Омске спустя три года смогли за 3,5 млн продать правительственный дом на колесах
10 октября 2023, 06:29
Обмеление Иртыша, вакансии в правительстве и новый дом. Омск сегодня
29 июля 2023, 13:55
В Омске здание ликвидированного роддома № 5 займет госпиталь для ветеранов войн
29 мая 2023, 11:05
В Омской области «Тевризнефтегаз» выставили на продажу за 120 млн рублей
19 мая 2023, 05:25
Омское госпредприятие ищет арендаторов для железнодорожного тупика
2 мая 2023, 09:26
Работаем в минус. Почему собственность Омской области не приносит доходов
14 апреля 2023, 02:28

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