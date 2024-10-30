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Имущество

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2024
Не повод не платить за капремонт. Омичам пояснили, что делать при смерти собственника
Региональный фонд капремонта разъяснил, что даже после смерти собственника квартиры его родственники обязаны продолжать оплачивать взносы на капремонт.
30 октября, 06:27
Все о едином пособии на детей до 17 лет: кому и сколько заплатят в 2024 году
22 июля, 07:00
Сокращение штата. Омичка через суд заставила больницу выплатить ей зарплату
Сотруднице больницы не выплачивали зарплату, пока она переходила с одной ставки на другую.
16 июля, 06:38
Под магазин или ресторан. Заброшку под Омском за 3 миллиона выкупил бизнесмен Зайцев
21 июня, 06:05
Непредсказуемый рынок. В некоторых регионах России упали цены на жилье
Перед отменой льготной ипотеки рынок недвижимости в некоторых регионах начал вести себя непредсказуемо: спрос растет, а цены на новостройки снижаются.
18 июня, 10:01
В Омске перед зданием правительства планируют отремонтировать клумбы за 6 млн
Работы необходимо выполнить в течение двух месяцев.
13 июня, 07:20
Украл иконы и обчистил дачников. В Омске накажут мужчину за серию краж на 200 тысяч
Омская полиция сообщила об окончании следствия по делу о девяти кражах. Подозреваемый — 32-летний житель Ленинского округа. Его обвиняют в краже имущества с дачных участков и краже икон из павильона на проспекте Космическом.
3 июня, 07:29
Выделено 12 млн. В Омске пострадавшие от наводнения получили первые компенсации
24 апреля, 06:36
От 10 до 100 тысяч. В Омской области выплатят компенсацию пострадавшим от паводка
19 апреля, 05:33
Руководитель омской Дирекции здравоохранения предстанет перед судом за взятку
19 марта, 03:50
Дачные похитители. Рецидивистам из Омска грозит 5 лет тюрьмы за кражи у дачников
Дело одного из сообщников закрыли после его смерти.
21 февраля, 06:18
Частникам? В Омске началась перепродажа причалов, которые нужно вернуть государству
30 января, 11:40
Взял деньги и ушел. Омич нанял киллера, чтобы не делить с женой имущество при разводе
Исполнитель принял деньги за заказ, но не исполнил то, о чем договаривался.
18 января, 12:14
2023
Под залог. Омич похитил автомобильные колеса у тети — пропажа нашлась в ломбарде
У омички из гаража пропал комплект автомобильных колес. Как оказалось, к таинственному исчезновению причастен племянник потерпевшей.
31 декабря 2023, 08:22
Нужны капремонт и уборка. В Омске на 2-й Солнечной за 28 млн продают склады и цеха
4 декабря 2023, 05:08
В Омске будут судить конкурсного управляющего за смерть ребенка на недострое
Трагедия произошла летом прошлого года. 13-летний подросток играл на недостроенном объекте в микрорайоне «Ясная Поляна». Ребенок упал с высоты первого этажа и погиб.
1 ноября 2023, 04:07
Достаточно миллиарда. В Омске выставили на продажу завод, где создавали мебель IKEA
Среди лотов также имеется дорогой внедорожник стоимостью в 700 млн рублей.
26 октября 2023, 06:12
Центр компетенций по вопросам городской среды перейдет под крыло Омской области
27 сентября 2023, 08:12
В Омске буйные гости разгромили дорогой монитор в караоке-баре BlackDoors
За это им придется заплатить больше полумиллиона.
15 сентября 2023, 05:28
Омская прокуратура потребовала отменить сделки о продаже причалов у Речного вокзала
7 сентября 2023, 03:45

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