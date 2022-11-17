Ничейная башня. В Омской области бесхозные строения подавали воду и газ жителям села

Эти объекты не находятся ни в федеральной, ни в региональной или муниципальной собственности. Органы местного самоуправления также не предпринимали никаких мер о постановке на учет трубы и башни в качестве бесхозных строений. Так что за ними не мог надлежащим образом осуществляться контроль, проводиться ремонт и содержание.