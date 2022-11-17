Ничейная башня. В Омской области бесхозные строения подавали воду и газ жителям села

Пресс-служба прокуратуры Омской области сообщила о требовании поставить на учет «ничейные» хозяйственные объекты газового и теплового снабжения.
В Оконешниковском районе Омской области проверили соблюдение законодательства о государственной и муниципальной собственности. Выяснилось, что в д. Ленинск Крестинского сельского поселения стоит «ничейная» водонапорная башня, обеспечивающая селянам водоснабжение. А в с. Костяковка Любимовского поселения нашлась трасса газопровода на 3,5 км.
Эти объекты не находятся ни в федеральной, ни в региональной или муниципальной собственности. Органы местного самоуправления также не предпринимали никаких мер о постановке на учет трубы и башни в качестве бесхозных строений. Так что за ними не мог надлежащим образом осуществляться контроль, проводиться ремонт и содержание.
Прокурор района обратился в суд с иском к администрациям сельских поселений, чтобы они поставили объекты недвижимости на учет. Суд исковые требования удовлетворил.