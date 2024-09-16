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Министерство энергетики

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2024
Два месяца после пожара. Когда в Омске построят новый газопровод на 19-й Линии
16 сентября, 11:32
Из омского правительства уволился замминистра, который отвечал за подготовку к зиме
30 июля, 07:20
Зарплаты до 54 тысяч. В Омске открыли вакансии государственной службы
27 марта, 05:58
Осталось на словах. В Омске не запустили проект масштабной модернизации электросетей
2 февраля, 10:41
2023
Один выбыл. В омском правительстве переназначили заместителей для трех министров
27 ноября 2023, 11:14
С испытательным сроком. В Омской области утвердили двух замглавы омского минэнерго
Чиновники будут работать первые полгода на постах с испытательным сроком.
27 ноября 2023, 09:44
Работаем в минус. Почему собственность Омской области не приносит доходов
14 апреля 2023, 02:28
2022
Министра энергетики Омской области Антона Гаака отправили в отставку
Распоряжение об освобождении чиновника с должности подписал губернатор Бурков.
22 августа 2022, 06:49

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