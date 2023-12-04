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Законодательное Собрание Омской области

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Декабрь 2023
В омском Заксобрании главой пресс-центра стал тележурналист Владимир Мутовкин
Ранее эту должность занимал Анатолий Секретов.
4 декабря 2023, 07:30
Июль 2023
Омское Заксобрание расширило полномочия вице-губернаторов в кадровых вопросах
24 июля 2023, 11:44
За депутатский мандат в омском Заксобрании поборются 5 кандидатов
17 июля 2023, 11:28
В Законодательном собрании Омской области избрали нового спикера
13 июля 2023, 05:05
Июнь 2023
Омское отделение «Справедливой России» поддержало кандидатуру Хоценко на выборах
На конференция местного отделения определились с кандидатами на грядущую избирательную кампанию.
25 июня 2023, 11:31
Май 2023
В омское Заксобрание проведут довыборы депутата в связи со смертью Варнавского
26 мая 2023, 09:22
Апрель 2023
Работаем в минус. Почему собственность Омской области не приносит доходов
14 апреля 2023, 02:28
Февраль 2023
В Омске будут штрафовать за нарушение требований по отлову бездомных животных
Нарушителям грозит штраф до 100 тысяч рублей.
16 февраля 2023, 05:34
Экстремистам и педофилам стало сложнее избраться в омское Законодательное собрание
2 февраля 2023, 05:50

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