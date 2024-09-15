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Омскоблводопровод

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2024
Экс-подрядчик школы-долгостроя в Омской области задолжал больше 58 млн рублей
15 сентября, 07:35
Суд отправил начальницу отдела закупок АО «Омскоблводопровод» под домашний арест
12 апреля, 08:28
Налоговики решили обанкротить «Омскоблводопровод»
1 февраля, 09:43
2023
Из-за проблем с водой в Омской области обустроят еще одну водопроводную сеть
Правда, работы будут организованы только в одном муниципальном районе.
7 июня 2023, 13:05
«Лишняя троечка»: в «Омскоблводопроводе» объяснили изменение стоимости активов
12 мая 2023, 05:26
Работаем в минус. Почему собственность Омской области не приносит доходов
14 апреля 2023, 02:28
В Омской области жителям поселка несколько дней пытаются вернуть воду
Упало давление. Поселок в Омской области живет несколько дней с перебоями в водоснабжении из-за работ на сетях.
20 марта 2023, 09:21
2022
В Омске скончался бывший гендиректор «Омскоблводопровода»
Сегодня скоропостижно скончался Владимир Егоров.
12 декабря 2022, 08:21

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